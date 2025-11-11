Видео
Помогла кухонная соль —какое открытие ученых изменит электронику

Помогла кухонная соль —какое открытие ученых изменит электронику

Дата публикации 11 ноября 2025 06:20
обновлено: 23:05
Прорыв в сфере электроники — как нанотрубки из соли изменят будущее отрасли
Группа ученых. Фото: Unsplash

Первые в мире металлические нанотрубки, которые легче пластика, прочнее стали и являются прекрасными проводниками для электроэнергии и тепла, изобрели ученые из Института материаловедения Университета штата Пенсильвания. Это может изменить будущее мировой электроники.

Подробнее об этом написали в журнале ACS Nano Rutab.

Кухонная соль для нанотрубок

Нанотрубки — полые цилиндры из атомных слоев, толщина которых составляет миллиардные доли метра. Они наделены уникальными особенностями:

  • прочнее стали;
  • легче пластика;
  • эффективно проводят ток и тепло.

Создание нанотрубок происходило и раньше, но до сегодняшнего дня для этого использовался углерод (полупроводник) и нитрид бора (изолятор), то есть настоящие металлы не использовались. По словам профессора Пенсильванского университета Вячеслава Роткина, если в характеристики нанотрубок добавить немного соли, то дисульфид ниобия обволакивает шаблонную нанотрубку, и сформирует металлическую оболочку.

"Без соли дисульфид ниобия растет плоским. С солью он обволакивает нанотрубку и формирует нужные нам оболочки", — пояснил Роткин.

Интересно, что материал имеет двухслойную структуру — вложенные друг в друга "соломинки". Теоретическое моделирование показало, что двойной слой стабилизирует структуру благодаря электронам, которые движутся между оболочками.

Почему это изобретение важно

Нанотрубки нового поколения решают проблему нанопроводов из плоских материалов. Свернутая структура обеспечивает точные и предсказуемые характеристики. Теперь появляются условия для создания сверхпроводящих проводов, повышения эффективности электроники и разработки квантовых компьютеров.

Ранее сообщалось, что ученые изобрели технологию, по которой энергия добывается из бетона. Речь идет об электропроводящем углеродном бетоне EC³ — изобретение ученых из Массачусетского технологического института. Также мы писали о попытках Фарерских островов добывать энергию из луны. Так страна хочет избавиться от зависимости от ископаемого топлива.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
