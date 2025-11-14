Ученые нашли новый способ добычи редкоземельных элементов — что он изменит

Техника работает в карьере. Фото: Freepik

Команда ученых из Техасского университета в Остине создала чистый и эффективный способ добычи редкоземельных элементов, которые жизненно важны для таких технологий, как аккумуляторы для электромобилей и смартфонов. Эта техника может укрепить внутреннее производство и уменьшить зависимость от дорогого импорта.

В чем заключается открытие ученых

Новый метод позволяет отделять редкоземельные элементы даже из тех источников, которые ранее считались слишком сложными или неэффективными для обработки. Это может помочь решить проблему нехватки таких металлов, которая обостряется из-за глобальных торговых конфликтов.

Профессор Техасского университета Маниш Кумар объяснил, что добыча и очистка редкоземельных элементов обычно требует много энергии и сложных технологий. Команда нашла способ сделать этот процесс значительно проще.

Как это работает

Исследователи создали искусственные мембранные каналы — микроскопические поры, которые имитируют природные белки, переносящие ионы в живых организмах. Такие "ворота" пропускают только нужные ионы, а остальные блокируют.

Искусственные каналы построены на основе измененной структуры под названием пилларен. Она помогает избирательно пропускать определенные редкоземельные элементы, например европий и тербий, и одновременно отсеивать другие, такие как натрий, калий или кальций.

Что изменит это открытие

Как отмечается в материале, средние редкоземельные элементы, такие как европий и тербий, необходимы для создания экранов, осветительных приборов, аккумуляторов и ветровых турбин. Министерство энергетики США и Еврокомиссия считают их критически важными материалами. Спрос на них, по прогнозам, вырастет более чем в 25 раз к 2035 году.

Во время экспериментов новые каналы показали чрезвычайную точность — они в 40 раз лучше отделяют европий от лантана и в 30 раз лучше — от иттербия, чем традиционные методы. Это означает, что для достижения таких результатов больше не нужно десятки этапов химической очистки.

