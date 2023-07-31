Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 июля 2023

Сбор сои. Фото: sluga-narodu.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну с Россией, Украина продолжает занимать ведущее место в мире по производству и экспорту зерна. По состоянию на 30 июня 2023 года Украина успешно экспортировала большие объемы сельскохозяйственной продукции в страны мира: 16,836 млн. тонн пшеницы, 2,704 млн. тонн ячменя, 18 тысяч тонн ржи и 29,128 млн тонн кукурузы. Российское вторжение стало чрезвычайно сложным испытанием для сельского хозяйства Украины, однако это не останавливает украинских аграриев от поставок зерна на мировые рынки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.

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Цены на соя в Украине.

По состоянию на 29 июля средняя цена на сою в Украине составляет 18 547 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 29 июля. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последнюю неделю практически не изменялась. Так, в прошлую пятницу, 21 июля, средняя стоимость тонны сои, как и сегодня, составляла 18 547 грн. Цена на эту продукцию немного упала в среду, 26 июля, до 17 290 грн за тонну, однако уже на следующий день снова поднялась до 18 547 грн за тонну.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою

Цены на сою формируются на основе различных факторов, влияющих на спрос и предложение на мировом рынке. Спрос на сою определяется главным образом потреблением в странах мира. Соя широко используется в производстве пищевых продуктов, кормов для животных, технических жиров, биотоплива и других промышленных продуктов. Изменение потребления может влиять на спрос и, соответственно, цены на сою.

Кроме того, на цены на сою также влияют такие факторы, как объем производства в главных странах-производителях, изменения валютных курсов, затраты на транспортировку, инфляция, политическая и экономическая стабильность стран-производителей и потребителей. Война с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой инфраструктуры оказывают значительное негативное влияние на производство, транспортировку и экспорт сельскохозяйственных продуктов, в частности сои.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и рапса . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.