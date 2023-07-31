Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 июля 2023

Цены на зерно в Украине: сколько стоит соя
Несмотря на войну с Россией, Украина продолжает занимать ведущее место в мире по производству и экспорту зерна. По состоянию на 30 июня 2023 года Украина успешно экспортировала большие объемы сельскохозяйственной продукции в страны мира: 16,836 млн. тонн пшеницы, 2,704 млн. тонн ячменя, 18 тысяч тонн ржи и 29,128 млн тонн кукурузы. Российское вторжение стало чрезвычайно сложным испытанием для сельского хозяйства Украины, однако это не останавливает украинских аграриев от поставок зерна на мировые рынки.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.
Цены на соя в Украине.
По состоянию на 29 июля средняя цена на сою в Украине составляет 18 547 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на сою за последнюю неделю практически не изменялась. Так, в прошлую пятницу, 21 июля, средняя стоимость тонны сои, как и сегодня, составляла 18 547 грн. Цена на эту продукцию немного упала в среду, 26 июля, до 17 290 грн за тонну, однако уже на следующий день снова поднялась до 18 547 грн за тонну.
Как формируются цены на сою
Цены на сою формируются на основе различных факторов, влияющих на спрос и предложение на мировом рынке. Спрос на сою определяется главным образом потреблением в странах мира. Соя широко используется в производстве пищевых продуктов, кормов для животных, технических жиров, биотоплива и других промышленных продуктов. Изменение потребления может влиять на спрос и, соответственно, цены на сою.
Кроме того, на цены на сою также влияют такие факторы, как объем производства в главных странах-производителях, изменения валютных курсов, затраты на транспортировку, инфляция, политическая и экономическая стабильность стран-производителей и потребителей. Война с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой инфраструктуры оказывают значительное негативное влияние на производство, транспортировку и экспорт сельскохозяйственных продуктов, в частности сои.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и рапса . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.