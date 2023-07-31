Ціни на зернові в Україні станом на 29 липня 2023

Збір сої. Фото: sluga-narodu.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну з Росією, Україна продовжує займати провідне місце в світі з виробництва та експорту зерна. Станом на 30 червня 2023 року, Україна успішно експортувала великі обсяги сільськогосподарської продукції до країн світу: 16,836 млн тонн пшениці, 2,704 млн тонн ячменю, 18 тисяч тонн жита та 29,128 млн тонн кукурудзи. Російське вторгнення стало надзвичайно складним випробуванням для сільського господарства України, проте навіть це не зупиняє українських аграріїв від постачання зерна на світові ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

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Ціни на соя в Україні

Станом на 29 липня середня ціна на сою в Україні становить 18 547 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 29 липня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останнього тижня практично не змінювалась. Так, минулої п'ятниці, 21 липня, середня вартість тонни сої, як і сьогодні становила 18 547 грн. Ціна на цю продукцію трохи впала у середу, 26 липня, до 17 290 грн за тонну, проте вже на слідуючий день знову піднялась до 18 547 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою

Ціни на сою формуються на основі різних факторів, які впливають на попит і пропозицію на світовому ринку. Попит на сою визначається головним чином споживанням в країнах світу. Соя широко використовується у виробництві харчових продуктів, кормів для тварин, технічних жирів, біопалива та інших промислових продуктів. Зміна споживання може впливати на попит та, відповідно, на ціни на сою.

Крім того на ціни на сою також впливають такі фактори, як обсяг виробництва у головних країнах-виробниках, pміни валютних курсів, витрати на транспортування, інфляція, політична та економічна стабільність країн-виробників і споживачів. Війна з РФ та постійні обстріли української аграрної та портової інфраструктури мають значний негативний вплив на виробництво, транспортування та експорт сільськогосподарських продуктів, зокрема сої.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та ріпака. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.