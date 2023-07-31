Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соя arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соя

31 липня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 29 липня 2023
Збір сої. Фото: sluga-narodu.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незважаючи на війну з Росією, Україна продовжує займати провідне місце в світі з виробництва та експорту зерна. Станом на 30 червня 2023 року, Україна успішно експортувала великі обсяги сільськогосподарської продукції до країн світу: 16,836 млн тонн пшениці, 2,704 млн тонн ячменю, 18 тисяч тонн жита та 29,128 млн тонн кукурудзи. Російське вторгнення стало надзвичайно складним випробуванням для сільського господарства України, проте навіть це не зупиняє українських аграріїв від постачання зерна на світові ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

Читайте також:

Ціни на соя в Україні

Станом на 29 липня середня ціна на сою в Україні становить 18 547 грн за тонну разом з ПДВ. 

Середня ціна на сою в Україні станом на 29 липня. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останнього тижня практично не змінювалась. Так, минулої п'ятниці, 21 липня, середня вартість тонни сої, як і сьогодні становила 18 547 грн. Ціна на цю продукцію трохи впала у середу, 26 липня, до 17 290 грн за тонну, проте вже на слідуючий день знову піднялась до 18 547 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою

Ціни на сою формуються на основі різних факторів, які впливають на попит і пропозицію на світовому ринку. Попит на сою визначається головним чином споживанням в країнах світу. Соя широко використовується у виробництві харчових продуктів, кормів для тварин, технічних жирів, біопалива та інших промислових продуктів. Зміна споживання може впливати на попит та, відповідно, на ціни на сою.

Крім того на ціни на сою також впливають такі фактори, як обсяг виробництва у головних країнах-виробниках, pміни валютних курсів, витрати на транспортування, інфляція, політична та економічна стабільність країн-виробників і споживачів. Війна з РФ та постійні обстріли української аграрної та портової інфраструктури мають значний негативний вплив на виробництво, транспортування та експорт сільськогосподарських продуктів, зокрема сої.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та ріпака. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз