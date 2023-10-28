Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 28 октября 2023

Изготовление цветных металлов. Фото: tda34

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь очень популярный металл, часто используемый в промышленности. Этот металл находит множество применений благодаря своим отличным механическим свойствам, включая прочность и стойкость к износу. Она также обладает хорошей обрабатываемостью и стойкостью к коррозии. Золотистый внешний вид латуни придает изделиям эстетичный вид, а высокая электропроводность и теплопроводность делают этот металл полезным в разных областях быта. Латунь также является экологичным металлом, поскольку ее можно перерабатывать и использовать повторно.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуни

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, пропорции которых можно варьировать для достижения различных цветов, а также механических, электрических, акустических и химических свойств металла. Она похожа на бронзу — другой медный сплав, в котором вместо цинка используется олово. И бронза, и латунь могут содержать другие элементы в небольшом количестве, включая мышьяк, свинец, фосфор, алюминий, марганец и кремний.

Сегодня около 90% всех латунных сплавов перерабатываются. Поскольку латунь не является ферромагнитной, лом черных металлов можно отделить от нее, просто проведя рядом с ним мощным магнитом. Латунный лом плавится и перерабатывается в заготовки, которым прессованием придается желаемая форма и размер.

Хотя формы латуни использовались с доисторических времен, ее истинная природа как медно-цинкового сплава не была ясна до постсредневекового периода, поскольку пары цинка, реагировавшие с медью с образованием латуни, не были признаны металлом.

Древние статуэтки Западной Африки, в том числе бенинская бронза и бронзовые головы из Ифе, являются одними из самых известных и ценных произведений африканского искусства. Они демонстрируют высокий уровень мастерства, богатый символизм и культурную значимость. Термин "бронзовый" используется для описания этих изделий, но он не всегда точен. Бенинская бронза состоит в основном из сплава меди, олова и свинца, а головы из Ифе — из сплава меди и цинка — разные виды латуни.

Латунь пользуется популярностью в различных областях благодаря своим выдающимся характеристикам. Этот сплав меди и цинка обладает превосходной прочностью и стойкостью к коррозии, что делает его идеальным для изготовления изделий, подверженных износу или воздействию влаги. Кроме того, латунь обладает хорошими акустическими свойствами, что делает ее идеальной для музыкальных инструментов. Ее использование распространено в изготовлении замков, шестерен, гильз для боеприпасов, застежек-молний, сантехники и шланговых муфт и клапанов благодаря прочности и долговечности этого материала.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и медь – металлы, похожие друг на друга. Различие между ними важно при оценке металлов для переработки, поскольку медь является чистым металлом, а латунь — сплавом меди с другими металлами, такими как олово, цинк или марганец. Из-за этого различия цена меди на рынке обычно выше, чем цена латуни.

Существует несколько способов отличить медь от латуни. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый цвет, тогда как латунь имеет желтоватый оттенок, напоминающий цвет золота. Также можно использовать звуковой тест: медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук. Капли соляного раствора помогут отличить медь от латуни, так как на меди они просто удалят загрязнение, тогда как на латуне образуется цинковый белый оксид. Если вы уверены, что собираетесь сдавать изделие на переработку, можно провести тест на сверление: медь образует длинную стружку, а латунь – мелкую стружку с острыми краями.

Для максимизации стоимости латуни при сдаче в пункты приема вторсырья убедитесь, что изделия не содержат неметаллических компонентов и произведите очистку от накипи и загрязнений. Также разделите латунь на различные виды в соответствии с требованиями металлолома, и по возможности разрежьте большие детали на более мелкие для улучшения пригодности для переработки.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 160 грн;

Винницкая область — от 110 до 145 грн;

Волынская область — от 90 до 100 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 170 грн;

Житомирская область — от 100 до 120 грн;

Закарпатская область — от 110 до 125 грн;

Запорожская область — от 135 до 185 грн;

Ивано—Франковская область — от 80 до 90 грн;

Кировоградская область — от 90 до 100 грн;

Львовская область — от 90 до 125 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 155 грн;

Полтавская область — от 155 до 170 грн;

Ровенская область — от 100 до 110 грн;

Сумская область — от 90 до 115 грн;

Тернопольская область — от 80 до 100 грн;

Харьковская область — от 150 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 90 до 100 грн;

Черновицкая область — от 80 до 90 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.