Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 28 жовтня 2023

Виготовлення кольорових металів. Фото: tda34

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь дуже популярний метал, який часто використовують у промисловості. Цей метал знаходить безліч застосувань завдяки своїм відмінним механічним властивостям, включаючи міцність та стійкість до зношування. Вона також має гарну оброблюваність і стійкість до корозії. Золотистий зовнішній вигляд латуні надає виробам естетичний вигляд, а висока електропровідність і теплопровідність роблять цей метал корисним у різних сферах побуту. Латунь також є екологічним металлом, оскільки її можна переробляти та використовувати повторно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь є сплавом міді та цинку, пропорції яких можна варіювати для досягнення різних кольорів, а також механічних, електричних, акустичних і хімічних властивостей металу. Вона схожа на бронзу — інший мідний сплав, в якому замість цинку використовується олово. І бронза, і латунь можуть містити інші елементи в невеликій кількості, включаючи миш'як, свинець, фосфор, алюміній, марганець та кремній.

Сьогодні майже 90% усіх латунних сплавів переробляються. Оскільки латунь не є феромагнітною, брухт чорних металів можна відокремити від неї, просто провівши поруч із ним потужним магнітом. Латунний брухт плавиться і переробляється в заготовки, яким пресуванням надається бажана форма та розмір.

Хоча форми латуні використовувалися з доісторичних часів, її справжня природа як мідно-цинкового сплаву не була зрозуміла до постсередньовічного періоду, оскільки пари цинку, які реагували з міддю з утворенням латуні, не були визнані металом.

Стародавні статуетки Західної Африки, у тому числі бенінська бронза та бронзові голови з Іфе, є одними з найвідоміших та найцінніших творів африканського мистецтва. Вони демонструють високий рівень майстерності, а також багатий символізм та культурну значущість. Термін "бронзовий" використовується для опису цих виробів, але він не завжди точний. Бенінська бронза складається здебільшого зі сплаву міді, олова та свинцю, а голови з Іфе — зі сплаву міді та цинку — різні види латуні.

Латунь користується популярністю у різних сферах завдяки своїм видатним характеристикам. Цей сплав міді і цинку має чудову міцність і стійкість до корозії, що робить його ідеальним для виготовлення виробів, схильних до зносу або впливу вологи. Крім того, латунь має гарні акустичні властивості, що робить її ідеальною для музичних інструментів. Її використання поширене у виготовленні замків, шестерень, гільз для боєприпасів, застібок-блискавок, сантехніки та шлангових муфт та клапанів завдяки міцності та довговічності цього матеріалу.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Латунь та мідь – метали, що схожі один на одного. Відмінність між ними важлива в оцінці металів для переробки, оскільки мідь є чистим металом, а латунь — сплавом міді з іншими металами, такими як олово, цинк або марганець. Через цю відмінність ціна міді на ринку зазвичай вище, ніж ціна латуні.

Існує кілька способів відрізнити мідь від латуні. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий колір, тоді як латунь має жовтуватий відтінок, що нагадує колір золота. Також можна використовувати звуковий тест: мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук. Краплі соляного розчину допоможуть відрізнити мідь від латуні, тому що на міді вони просто видалять забруднення, тоді як на латуні утвориться білий цинковий оксид. Якщо ви впевнені, що збираєтеся здавати виріб на переробку, можна провести тест на свердління: мідь утворює довгу стружку, а латунь — дрібну стружку з гострими краями.

Для максимізації вартості латуні при здачі в пункти прийому вторинної сировини переконайтеся, що вироби не містять неметалічних компонентів і проведіть очищення від накипу та забруднень. Також розділіть латунь на різні види відповідно до вимог металобрухту, і при можливості розріжте великі деталі на дрібніші для покращення придатності для переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 160 грн;

Вінницька область — від 110 до 145 грн;

Волинська область — від 90 до 100 грн;

Дніпропетровська область — від 135 до 170 грн;

Житомирська область — від 100 до 120 грн;

Закарпатська область — від 110 до 125 грн;

Запорізька область — від 135 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 80 до 90 грн;

Кіровоградська область — від 90 до 100 грн;

Львівська область — від 90 до 125 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 155 грн;

Полтавська область — від 155 до 170 грн;

Рівненська область — від 100 до 110 грн;

Сумська область — від 90 до 115 грн;

Тернопільська область — від 80 до 100 грн;

Харківська область — від 150 до 175 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 90 до 100 грн;

Чернівецька область — від 80 до 90 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.