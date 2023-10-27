Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 жовтня 2023

Виробництво алюмінію. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є ключовим матеріалом, який проникає у різні аспекти нашого життя. Його легка вага та міцність роблять його ідеальним для використання в авіації, автомобілебудуванні та будівництві. Крім того, він широко застосовується в упаковці, електротехніці та медичному устаткуванні. Алюміній також зручний для утилізації та переробки, що сприяє зниженню впливу на довкілля.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про алюміній

Щільність алюмінію становить 2,7 г/см³, що приблизно на одну третину менше щільності сталі, яка становить 7,8 г/см³. Це означає, що алюміній має меншу вагу, ніж сталь при однаковому обсязі. Низька щільність алюмінію робить його більш легким та зручним в обробці, ніж інші метали. Через це його часто використання у різних галузях, включаючи будівництво, виробництво та упаковку.

Перше промислове виробництво алюмінію було ініційовано французьким хіміком Анрі Етьєном Сент-Клером Девілем в 1856 році. Алюміній став набагато доступнішим завдяки процесу Холла-Еру, розробленому незалежно французьким інженером Полем Еру та американським інженером Шарлем Мартіном Холлом у 1886 році, а масове виробництво алюмінію призвело до його широкого використання у промисловості та побуті.

Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі, але жоден живий організм не використовує його для метаболізму. Це з тим, що алюміній є дуже електропозитивним елементом, що означає, що він легко віддає електрони іншим елементам. Це робить його токсичним для живих організмів, оскільки він може зв'язуватися з важливими молекулами, такими як ДНК та білки.

Алюміній також добре відображає сонячну радіацію, хоча тривалий вплив сонячних променів збільшує знос поверхні металу; цього можна запобігти, якщо алюміній анодований, що створює захисний шар оксиду на його поверхні.

Виробництво алюмінію дуже енерговитратне, тому виробники прагнуть розміщувати плавильні заводи в місцях, де багато електроенергії і вона недорога. Для виробництва одного кілограма алюмінію потрібно 7 кілограмів нафтового енергетичного еквівалента порівняно з 1,5 кілограмами для сталі та 2 кілограмами для пластику. Станом на 2019 рік найбільші у світі заводи з виробництва алюмінію розташовані в Китаї, Індії, Росії, Канаді та Об'єднаних Арабських Еміратах. Китай на сьогоднішній день є найбільшим виробником алюмінію зі світовою часткою п'ятдесят п'ять відсотків.

Як правильно здавати алюміній у пункти прийому

Ціни на алюміній при здаванні цього металу у пунктах прийому вторсировини можуть змінюватися і залежать від ряду факторів, таких як стан металу і наявність домішок в металобрухті. Найціннішими формами алюмінію є електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні екрани та реле. Алюмінієві профілі також користуються попитом, а звичайна алюмінієва стружка і банки зазвичай мають меншу вартість.

Щоб отримати максимальний прибуток від здачі алюмінію, рекомендується дотримуватися наступних порад:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних забруднень, таких як пластик або скло. Чим чистіший ваш матеріал, тим більша ймовірність отримати найкращу ціну за нього.

Намагайтеся зняти ізоляцію з кабелів і дротів. Пластикову або текстильну оболонку не зарахують як вагу самого алюмінію. Важливо пам'ятати, що деякі пункти прийому можуть невиправдано завищувати вагу ізоляції при прийомі алюмінієвих проводів, тому краще подбати про очищення самостійно.

Спробуйте усунути сліди корозії з брухту, якщо такі є. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, наявність корозії або забруднення іншими матеріалами може вплинути на його оцінку.

Якщо є можливість, розгляньте варіант накопичення алюмінієвого брухту і продавайте його оптом, оскільки це може принести більший прибуток. Багато пунктів прийому надають більш вигідні умови для оптових постачальників.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 30 до 70 грн;

Вінницька область — від 28 до 57 грн;

Волинська область — 25 до 45 грн;

Дніпропетровська область — від 37 до 45 грн;

Житомирська область — від 30 до 40 грн;

Закарпатська область — від 25 до 40 грн;

Запорізька область — від 40 до 79 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 45 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 45 грн;

Львівська область — від 33 до 50 грн;

Миколаївська область — від 35 до 45 грн;

Одеська область — від 35 до 70 грн;

Полтавська область — від 35 до 45 грн;

Рівненська область — від 20 до 40 грн;

Сумська область — від 25 до 45 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 40 до 73 грн;

Хмельницька область — від 30 до 40 грн;

Черкаська область — від 25 до 38 грн;

Чернівецька область — від 30 до 48 грн;

Чернігівська область — від 27 до 45 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та латуні в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.