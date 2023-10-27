Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 26 октября 2023

Производство алюминия. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является ключевым материалом, проникающим в различные аспекты нашей жизни. Его легкий вес и прочность делают его идеальным для использования в авиации, автомобилестроении и строительстве. Кроме того, он широко применяется в упаковке, электротехнике и медицинском оборудовании. Алюминий также удобен для утилизации и переработки, что способствует снижению воздействия на окружающую среду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в октябре.

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Интересные факты об алюминии

Плотность алюминия составляет 2,7 г/см3, что примерно на одну треть меньше плотности стали, которая составляет 7,8 г/см3. Это означает, что алюминий имеет меньший вес, чем сталь при одинаковом объеме. Низкая плотность алюминия делает его более легким и удобным в обработке, чем другие металлы. Из-за этого его часто используют в различных отраслях, включая строительство, производство и упаковку.

Первое промышленное производство алюминия было инициировано французским химиком Анри Этьеном Сент-Клером Девилем в 1856 году. Алюминий стал намного доступнее благодаря процессу Холла-Эра, разработанного независимо французским инженером Полем Эру и американским инженером Шарлем Мартином Холлом в 1886 году, а массовое производство алюминия привело к его широкому использованию в промышленности и быту.

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре, но ни один живой организм не использует его для метаболизма. Это связано с тем, что алюминий является очень электроположительным элементом, что означает, что он легко отдает электроны другим элементам. Это делает его токсичным для живых организмов, поскольку он может связываться с важными молекулами, такими как ДНК и белки.

Алюминий также хорошо отражает солнечную радиацию, хотя продолжительное воздействие солнечных лучей увеличивает износ поверхности металла; этого можно предотвратить, если алюминий анодирован, что создает защитный слой оксида на его поверхности.

Производство алюминия очень энергозатратно, поэтому производители стремятся размещать плавильные заводы в местах, где много электроэнергии и она недорога. Для производства одного килограмма алюминия необходимо 7 килограммов нефтяного энергетического эквивалента по сравнению с 1,5 килограммами для стали и 2 килограммами для пластика. По состоянию на 2019 год, крупнейшие в мире заводы по производству алюминия расположены в Китае, Индии, России, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. Китай на сегодняшний день является крупнейшим производителем алюминия с мировой долей пятьдесят пять процентов.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче этого металла в пунктах приема вторсырья могут изменяться и зависят от ряда факторов, таких как состояние металла и наличие примесей в металлоломе. Наиболее ценными формами алюминия являются электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные экраны и реле. Алюминиевые профили также востребованы, а обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют меньшую стоимость.

Чтобы получить максимальную прибыль от сдачи алюминия, рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных загрязнений, таких как пластик или стекло. Чем чище ваш материал, тем больше вероятность получить лучшую цену за него.

Старайтесь снять изоляцию с кабелей и проводов. Пластиковую или текстильную оболочку не засчитают как вес самого алюминия. Важно помнить, что некоторые пункты приема могут неоправданно завышают вес изоляции при приеме алюминиевых проводов, поэтому лучше позаботиться об очистке самостоятельно.

Попытайтесь устранить следы коррозии из лома, если таковые есть. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, наличие коррозии или загрязнения другими материалами может повлиять на его оценку.

Если есть возможность, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и продавайте его оптом, поскольку это может принести большую прибыль. Многие пункты приема предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 30 до 70 грн;

Винницкая область — от 28 до 57 грн;

Волынская область — 25 до 45 грн;

Днепропетровская область — от 37 до 45 грн;

Житомирская область — от 30 до 40 грн;

Закарпатская область — от 25 до 40 грн;

Запорожская область — от 40 до 79 грн;

Ивано-Франковская область — от 25 до 45 грн;

Кировоградская область — от 25 до 45 грн;

Львовская область — от 33 до 50 грн;

Николаевская область — от 35 до 45 грн;

Одесская область — от 35 до 70 грн;

Полтавская область — от 35 до 45 грн;

Ровенская область — от 20 до 40 грн;

Сумская область — от 25 до 45 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 40 до 73 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 40 грн;

Черкасская область — от 25 до 38 грн;

Черновицкая область — от 30 до 48 грн;

Черниговская область — от 27 до 45 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и латуни в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.