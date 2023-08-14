Цены на свинец в Украине в августе 2023

Лом свинца. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Свинец — это очень важный материал, который используется человечеством в различных отраслях промышленности. Это один из самых старых металлов, используемых человеком. Свинцовые изделия были найдены на раскопках шумерской, египетской и греческой цивилизаций. Его можно почти полностью перерабатывать, поэтому важно сдавать лом этого металла в пункты приема вторсырья. Кроме того, это неплохая возможность получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг свинца в Украине в августе.

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Интересные факты о свинце

Древние римляне использовали свинец для изготовления водопроводов, посуды, украшений и других предметов. Они не знали, что свинец является токсичным металлом и что он может вызвать поражение почек и печени, а также рак.

В период бронзового века в вино часто добавляли свинцовый сахар с целью улучшить вкусовые свойства этого напитка. Свинцовый сахар, также известный как свинцовый ацетат, является сладким веществом, имеющим вкус, похожий на вкус сахара.

Свинец является одним из самых лучших материалов для защиты от радиации. Он поглощает гамма-лучи, являющиеся самым опасным ее видом. Этот металл используется для изготовления защитных экранов, устанавливаемых вокруг источников радиации, а также для изготовления средств индивидуальной защиты.

В почве, воде и воздухе среднестатистического мегаполиса содержание свинца в 25-50 раз выше, чем в сельской местности. Это связано с тем, что в мегаполисах больше источников загрязнения свинцом, таких как автомобильный транспорт, заводы и свалки.

Свинец был одним из первых материалов, используемых для изготовления пуль для огнестрельного оружия. Он имеет несколько характеристик, которые делают его подходящим для этого: высокая плотность и легкость для литья и обработки. Впрочем, свинец имеет недостаток — он мягкий и подвержен деформации при выстреле, особенно при высоких скоростях полета. Чтобы решить эту проблему, была разработана концепция оболочечных пуль.

Зачем сдавать свинец на переработку

Свинец считается одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Его можно плавить и очищать от примесей при относительно низких температурах, что уменьшает энергетические затраты. Кроме того, свинец может быть переплавлен несколько раз без потери своих характеристик, что позволяет использовать и перерабатывать его многократно.

Сдавать использованные свинцовые изделия, такие как старые аккумуляторы, в специализированные пункты приема вторичного сырья важно для предотвращения появления свинца в окружающей среде. Это препятствует загрязнению почвы и воды токсичными веществами, содержащимися в этом металле. Изделия из свинца могут быть переработаны для извлечения металла и других ценных материалов.

Процесс переработки свинца способствует экономии природных ресурсов и уменьшению потребности в добыче новых металлических руд. Кроме того, сдача свинца в пункты приема вторичного сырья может принести неплохое финансовое вознаграждение.

Как правильно сдавать свинец

Цены на свинцовый лом, как и на другие цветные металлы, постоянно меняются под влиянием рыночных условий. Впрочем, есть несколько советов для тех, кто хочет получить за лом самую высокую цену.

Если вы сдаете целые аккумуляторы, содержащие свинец, их оценят дешевле, чем отдельные свинцовые детали, поскольку аккумуляторы нуждаются в разборке специалистами. Впрочем, именно аккумуляторы лучше не разбирать самостоятельно, потому что внутри этих устройств могут находиться опасные для здоровья вещества.

А вот свинец в качестве готовых изделий может быть принят по более высокой цене. Особенно в пунктах приема вторсырья ценят свинец в виде кабелей без изоляционного покрытия.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи свинца, металлические изделия нужно очистить от бумажных и других примесей, которые могут присутствовать, например в изоляции кабеля. Часто скупщики вычитают вес остатков, если кабель не был предварительно очищен.

Кроме того, стоимость свинца также зависит от объема сдаваемого материала. Чем больше свинца вы сдаете, тем выгоднее цена за 1 кг. Лучше собрать больше свинца для дальнейшей сдачи большой партии, чтобы получить более выгодную цену.

Цены на свинец в Украине.

По данным портала " сдай-лом.укр " и объявлений пунктов приема вторсырья в интернете, цены на 1 кг свинца в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 39,7 до 40 грн.

Винницкая область — от 40,3 до 45 грн.

Волынская область — от 39,7 до 40,2 грн.

Днепропетровская область — от 40 до 40,1 грн.

Житомирская область — от 39,9 до 50 грн.

Закарпатская область — от 40,1 до 50,3 грн.

Запорожская область — от 40,3 до 44,6 грн.

Ивано-Франковская область — от 40,2 до 42,8 грн.

Кировоградская область — от 38,4 до 39,6 грн.

Львовская область — от 40 до 41,7 грн.

Николаевская область — от 40,2 до 45 грн.

Одесская область — от 40 до 50,2 грн.

Полтавская область — от 38,1 до 40,3 грн.

Ровенская область — от 40,2 до 45,5 грн.

Сумская область — от 40,3 до 45,2 грн.

Тернопольская область — от 38,3 до 39,8 грн.

Харьковская область — от 40 до 45 грн.

Хмельницкая область — от 35 до 40,4 до грн.

Черкасская область — от 40,4 до 42,5 грн.

Черновицкая область — от 36 до 40 грн.

Черниговская область — от 35 до 40,3 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит черный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.