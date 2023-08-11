Ціни на латунь в Україні у серпні 2023

Брухт латуні. Фото: johnnymetalrecycling.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, який використовується людиною вже понад чотири тисячі років. Завдяки своїм унікальним властивостям цей матеріал є незамінним у багатьох галузях промисловості. Здавання латуні у пункти прийому вторинної сировини сприяє збереженню природних ресурсів, зниженню забруднення навколишнього середовища та надає можливість отримати додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Цікаві факти про латунь

Людство використовувало латунь ще до нашої ери, але тоді вона не була відома як сплав міді та цинку. Стародавні люди отримували латунь шляхом плавлення купритової руди, що містить невелику кількість цинку. Латунь, отримана таким чином, була не дуже чистою, але вона все ж таки мала хороші властивості і використовувалася для виготовлення різних предметів, включаючи монети, прикраси та інструменти.

Латунь дуже схожа на золото і її часто використовували для підробки золотих монет та інших виробів. Ювеліри-початківці іноді використовують латунь для виготовлення навчальних виробів, так як її легко обробляти і вона має схожий із золотом колір.

Латунь у Стародавньому Римі називалася оріхалк (aurichalcum), що у перекладі означало "золотомідь". Цю назву вона отримала через колір сплаву, дуже схожий на колір золота. Латунь була дуже популярним металом у Римі та використовувалася для виготовлення різних предметів, включаючи монети, прикраси, посуд та зброю.

Основа сучасних латуневих сплавів — цинк та мідь, але до їх складу також можуть входити також інші метали. Ці легуючі матеріали додаються для покращення властивостей латуні. Наприклад, нікель додається до латуні для покращення її корозійної стійкості та твердості. Залізо додається до латуні для покращення її зварюваності, а свинець додається — для покращення оброблюваності цього сплаву.

Латунь є матеріалом, що можна переробляти. Це означає, що латунь може бути використана повторно без втрати якості. Це сприяє зниженню екологічного навантаження та зменшення споживання нових природних ресурсів.

Навіщо здавати латунь на переробку

Здавання латуні на переробку дозволяє заощадити ресурси та знизити витрати на виробництво. Перероблена латунь може бути використана для виготовлення нових виробів, що дозволяє скоротити кількість відходів, що відправляються на звалище. Крім того, переробка латуні допомагає захистити довкілля від забруднення.

Також ресайклінг латуні дозволяє знизити споживання природних ресурсів та енергії, які необхідні для видобутку та виробництва нової латуні. Здаючи латунь на переробку, ви можете отримати гроші за вагу цього матеріалу. У пунктах прийому вторсировини за цей метал зазвичай платять непогані гроші.

Як правильно здавати латунь

Латунний сплав широко використовується в різних сферах нашого життя, і тому цей матеріал можна знайти у багатьох предметах.

Наприклад, в сантехніці використовуються латунні труби, вентилі та крани для систем водопостачання, змішувачі, сушки для рушників, а також декоративні ніжки для ванн. У системах опалення можна знайти латунні радіатори та трубки для опалювальних батарей. Латунні трубки використовуються і в холодильниках.

У сфері інтер'єру латунь використовується для створення бра та торшерів, кронштейнів для плафонів, декоративних панно та рам для дзеркал, дверних петель, клямок та ручок, а також латунних ліжок, стільців та стелажів.

Латунь також використовується для створення нагородних орденів, медалей та інших відзнак, табличок на фасадах будівель та пам'ятників, жіночої біжутерії, гудзиків, брелоків, кулонів та предметів церковного призначення.

Важливо відзначити, що латунний сплав може бути легко сплутаний з міддю або бронзою. Для розпізнавання матеріалу виробу важливо знати їхні особливості. Мідь має червонувато-жовтогарячий колір, латунь — золотисто-жовтий, а бронза — коричнево-жовтий. Крім того мідь є м'яким металом, латунь – твердіша, а бронза – найтвердіша.

Ціни на латунь в Україні

Ціни на 1 кг латуні (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 99,2 до 148,8 грн.

Вінницька область — від 100,7 до 151,1 грн.

Волинська область — від 99,3 до 149 грн.

Дніпропетровська область — від 100,2 до 150,3 грн.

Житомирська область — від 99,8 до 149,7 грн.

Закарпатська область — від 100,3 до 150,5 грн.

Запорізька область — від 100,8 до 151,2 грн.

Івано-Франківська область — від 100,6 до 150,9 грн.

Кіровоградська область — від 99,1 до 148,7 грн.

Львівська область — від 99,9 до 149,9 грн.

Миколаївська область — від 100,4 до 150,6 грн.

Одеська область — від 100,1 до 150,2 грн.

Полтавська область — від 100,7 до 151,1 грн.

Рівненська область — від 100,6 до 150,9 грн.

Сумська область — від 100,7 до 151,1 грн.

Тернопільська область — від 100,3 до 150,5 грн.

Харьківська область — від 100,1 до 150,2 грн.

Хмельницька область — від 101 до 151,5 грн.

Черкаська область — від 101 до 151,5 грн.

Чернівецька область — від 100,8 до 151,2 грн.

Чернігівська область — від 100,8 до 151,2 грн.

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