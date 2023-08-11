Цены на латунь в Украине в августе 2023

Лом латуни. Фото: johnnymetalrecycling.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, который используется человеком уже более четырех тысяч лет. Благодаря своим уникальным свойствам этот материал незаменим во многих отраслях промышленности. Сдача латуни в пункты приема вторсырья способствует сохранению природных ресурсов, снижению загрязнения окружающей среды и дает возможность получить дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуне

Человечество использовало латунь еще до нашей эры, но тогда она еще не была известна как сплав меди и цинка. Древние люди получали латунь путем плавления купритовой руды, содержащей небольшое количество цинка. Латунь, полученная таким образом, была не очень чистой, но она все же обладала хорошими свойствами и использовалась для изготовления различных предметов, включая монеты, украшения и инструменты.

Латунь очень похожа на золото и часто ее использовали для подделки золотых монет и других изделий. Ювелиры начинающие иногда используют латунь для изготовления учебных изделий, так как ее легко обрабатывать и она имеет схожий с золотом цвет.

Латунь в Древнем Риме называлась орихалк (aurichalcum), что в переводе означало "золотомедь". Это название она получила из-за цвета сплава, очень похожего на цвет золота. Латунь была очень популярным металлом в Риме и использовалась для изготовления различных предметов, включая монеты, украшения, посуду и оружие.

Основа современных латунных сплавов – цинк и медь, но в их состав также могут входить другие металлы. Эти легирующие материалы используются для улучшения свойств латуни. К примеру, никель добавляется к латуне для улучшения ее коррозионной стойкости и твердости. Железо добавляется в латунь для улучшения ее свариваемости, а свинец добавляется для улучшения обрабатываемости этого сплава.

Латунь является перерабатываемым материалом. Это означает, что латунь может использоваться повторно без потери качества. Это способствует снижению экологической нагрузки и уменьшению потребления новых природных ресурсов.

Зачем сдавать латунь на переработку

Сдача латуни на переработку позволяет сэкономить ресурсы и снизить затраты на производство. Переработанная латунь может быть использована для изготовления новых изделий, что позволяет сократить количество отправляемых отходов на свалку. Кроме того, переработка латуни помогает оградить окружающую среду от загрязнения.

Также ресайклинг латуни позволяет снизить потребление природных ресурсов и энергии, необходимых для добычи и производства новой латуни. Сдавая латунь на переработку, вы можете получить деньги за вес этого материала. В пунктах приема вторсырья за этот металл обычно платят неплохие деньги.

Как правильно сдавать латунь

Латунный сплав широко используется в различных областях нашей жизни, и поэтому этот материал можно найти во многих предметах.

К примеру, в сантехнике используются латунные трубы, вентили и краны для систем водоснабжения, смесители, полотенцесушители, а также декоративные ножки для ванн. В системах отопления можно найти латунные радиаторы и трубки для отопительных батарей. Латунные трубки используются и в холодильниках.

В интерьере латунь используется для создания бра и торшеров, кронштейнов для плафонов, декоративных панно и рам для зеркал, дверных петель, защелок и ручек, а также латунных кроватей, стульев и стеллажей.

Латунь также используется для создания наградных орденов, медалей и других наград, табличек на фасадах зданий и памятников, женской бижутерии, пуговиц, брелоков, кулонов и предметов церковного назначения.

Важно отметить, что латунный сплав может быть легко спутан с медью или бронзой. Для распознавания материала изделия важно знать их особенности. Медь имеет красновато-оранжевый цвет, латунь — золотисто-желтый, а бронза — коричнево-желтый. Кроме того медь является мягким металлом, латунь – более твердая, а бронза – самая жесткая.

Цены на латунь в Украине.

Цены на 1 кг латуни (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 99,2 до 148,8 грн.

Винницкая область — от 100,7 до 151,1 грн.

Волынская область — от 99,3 до 149 грн.

Днепропетровская область — от 100,2 до 150,3 грн.

Житомирская область — от 99,8 до 149,7 грн.

Закарпатская область — от 100,3 до 150,5 грн.

Запорожская область — от 100,8 до 151,2 грн.

Ивано-Франковская область — от 100,6 до 150,9 грн.

Кировоградская область — от 99,1 до 148,7 грн.

Львовская область — от 99,9 до 149,9 грн.

Николаевская область — от 100,4 до 150,6 грн.

Одесская область — от 100,1 до 150,2 грн.

Полтавская область — от 100,7 до 151,1 грн.

Ровенская область — от 100,6 до 150,9 грн.

Сумская область — от 100,7 до 151,1 грн.

Тернопольская область — от 100,3 до 150,5 грн.

Харьковская область — от 100,1 до 150,2 грн.

Хмельницкая область — от 101 до 151,5 грн.

Черкасская область — от 101 до 151,5 грн.

Черновицкая область — от 100,8 до 151,2 грн.

Черниговская область — от 100,8 до 151,2 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.