Ціни на свинець в Україні у серпні 2023

Брухт свинцю. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Свинець — це дуже важливий матеріал, який людство використовує у різних галузях промисловості. Це один із найстаріших металів, які використовуються людиною. Свинцеві вироби знайдені на розкопках шумерської, єгипетської та грецької цивілізацій. Його можна майже повністю переробляти, тому важливо здавати брухт цього металу у пункти прийому вторсировини. Крім того, це непогана можливість отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг свинцю в Україні у серпні.

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Цікаві факти про свинець

Стародавні римляни використовували свинець для виготовлення водопроводів, посуду, прикрас та інших предметів. Вони не знали, що свинець є токсичним металом і що він може спричиняти ураження нирок та печінки, а також рак.

У період бронзового століття до вина нерідко додавали свинцевий цукор з метою поліпшити смакові якості цього напою. Свинцевий цукор, також відомий як свинцевий ацетат, є солодкою речовиною, яка має смак, схожий на смак цукру.

Свинець є одним із найкращих матеріалів для захисту від радіації. Він поглинає гамма-промені, які є найнебезпечнішим її видом. Цей метал використовують для виготовлення захисних екранів, які встановлюються навколо джерел радіації, а також для виготовлення засобів індивідуальної захисту.

У ґрунті, воді та повітрі середньостатистичного мегаполісу вміст свинцю у 25-50 разів вищий, ніж у сільській місцевості. Це пов'язано з тим, що у мегаполісах більше джерел забруднення свинцем, таких як автомобільний транспорт, заводи та звалища.

Свинець був одним із перших матеріалів, які використовували для виготовлення куль для вогнепальної зброї. Він має кілька характеристик, які роблять його придатним для цього: високу щільність та легкість для лиття та обробки. Втім, свинець має недолік — він м'який і схильний до деформації під час пострілу, особливо при високих швидкостях польоту. Щоб вирішити цю проблему, було розроблено концепцію оболонкових куль.

Навіщо здавати свинець на переробку

Свинець вважається одним із найбільш перероблюваних металів у світі. Його можна плавити та очищати від домішок за відносно низьких температур, що зменшує енергетичні витрати. Крім того, свинець може бути переплавлений кілька разів без втрати своїх характеристик, що дозволяє багаторазово використовувати та переробляти його.

Здавати використані свинцеві вироби, такі як старі акумулятори, в спеціалізовані пункти прийому вторинної сировини важливо для запобігання витоку свинцю в навколишнє середовище. Це запобігає забруднення ґрунту та води токсичними речовинами, що містяться у цьому металі. Вироби зі свинцю можуть бути перероблені для вилучення цього металу та інших цінних матеріалів.

Процес переробки свинцю сприяє економії природних ресурсів та зменшенню потреби у видобутку нових металевих руд. Крім того, здавання свинцю у пункти прийому вторинної сировини може принести непогану фінансову винагороду.

Як правильно здавати свинець

Ціни на свинцевий брухт, як і на інші кольорові метали, постійно зазнають змін під впливом ринкових умов. Втім, є декілька порад для тих, хто хоче отримати за брухт найвищу ціну.

Якщо ви здаєте цілі акумулятори, що містять свинець, їх оцінять дешевше, ніж окремі свинцеві деталі. Оскільки аккумулятори потребують розбирання спеціалістами. Втім, саме акумулятори краще не розбирати самойстійно, тому що всередині цих пристроїв можуть бути небезпечні для здоров'я речовини.

А от свинець у якості готових виробів можуть приприйняти за вищу ціну. Особливо на пунктах прийому вторсировини цінують свинець у вигляді кабелів без ізоляційного покриття.

Щоб максимізувати прибуток від здавання свинцю, металеві вироби потрібно очистити від паперових та інших домішок, які можуть бути присутні, наприклад в ізоляції кабелю. Часто скупники віднімають вагу залишків, якщо кабель не був попередньо очищений.

Крім того, вартість свинцю також залежить від обсягу матеріалу, що здається. Чим більше свинцю ви здаєте, тим вигідніша ціна за 1 кг. Краще зібрати більше свинцю для подальшої здачі великої партії, щоб отримати вигіднішу ціну.

Ціни на свинець в Україні

За даними порталу "сдай-лом.укр" та оголошень пунктів прийому вторсировини в інтернеті, ціни на 1 кг свинцю залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 39,7 до 40 грн.

Вінницька область — від 40,3 до 45 грн.

Волинська область — від 39,7 до 40,2 грн.

Дніпропетровська область — від 40 до 40,1 грн.

Житомирська область — від 39,9 до 50 грн.

Закарпатська область — від 40,1 до 50,3 грн.

Запорізька область — від 40,3 до 44,6 грн.

Івано-Франківська область — від 40,2 до 42,8 грн.

Кіровоградська область — від 38,4 до 39,6 грн.

Львівська область — від 40 до 41,7 грн.

Миколаївська область — від 40,2 до 45 грн.

Одеська область — від 40 до 50,2 грн.

Полтавська область — від 38,1 до 40,3 грн.

Рівненська область — від 40,2 до 45,5 грн.

Сумська область — від 40,3 до 45,2 грн.

Тернопільська область — від 38,3 до 39,8 грн.

Харьківська область — від 40 до 45 грн.

Хмельницька область — від 35 до 40,4 до грн.

Черкаська область — від 40,4 до 42,5 грн.

Чернівецька область — від 36 до 40 грн.

Чернігівська область — від 35 до 40,3 грн.

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