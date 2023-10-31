Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 31 октября 2023

Изготовление стали. Фото formue.no

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь широко используется из-за своей стойкости к коррозии, что делает ее пригодной для условий, в которых материал подвергается воздействию влаги или агрессивных сред. Кроме того, нержавейка обладает высокой прочностью, долговечностью и гигиеничностью. Она легко поддается очищению, поэтому этот металл часто используют в пищевой и медицинской индустриях. Это уже не говоря о современном и привлекательном внешнем виде этого металла, благодаря чему нержавеющая сталь может использоваться в различных дизайнерских решениях.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в октябре.

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Интересные факты о нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — это металл, содержащий не менее 10,5% хрома и обычно никеля, он также может содержать другие элементы, например, углерод для получения желаемых свойств. Устойчивость нержавеющей стали к коррозии обусловлена хромом, образующим пассивную пленку, которая может защитить материал и восстанавливаться в присутствии кислорода.

Нержавеющая сталь — это сталь, поэтому ее температура плавления близка к температуре плавления обычной стали и гораздо выше, чем температура плавления, например, алюминия или меди. Как и у большинства сплавов, температура плавления нержавеющей стали выражается в виде диапазона температур, а не конкретной температуры. Этот температурный диапазон варьируется от 1400 до 1530 °C в зависимости от конкретной консистенции сплава.

В 1908 году эссенская фирма Friedrich Krupp Germaniawerft построила в Германии 366-тонную парусную яхту Germania с корпусом из хромоникелевой стали. Germania была построена по заказу немецкого императора Вильгельма II. Она использовалась Вильгельмом II для официальных мероприятий и личного отдыха, кроме того, она участвовала в нескольких международных парусных регатах.

Согласно данным Американской ассоциации производителей нержавеющей стали, в 1929 году в США было произведено и продано 25299 тонн нержавеющей стали. Это был рекордный уровень производства того времени. Основными потребителями нержавеющей стали США в 1929 году являлись пищевая промышленность, химическая промышленность и судостроение. Нержавейка использовалась для изготовления посуды, трубопроводов, химических реакторов и корпусов кораблей. Большая депрессия привела к понижению спроса на нержавеющую сталь в США. В 1933 году производство нержавеющей стали в США сократилось до 10 972 тонн.

Нержавеющая сталь использовалась в архитектуре в период ар-деко для создания смелых и современных образов. Одним из известнейших примеров использования нержавеющей стали в ар-деко является верхняя часть Крайслер-билдинг в Нью-Йорке. Небоскреб был построен в 1930 году и на тот момент был самым высоким домом в мире. Его верхняя часть была украшена шпилем из нержавеющей стали, сверкающим на солнце.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь в пунктах приема вторсырья

Цена нержавеющей стали в пунктах приема вторсырья зависит от различных факторов, которые можно учесть еще до того, как вы решите сдавать металлолом. К примеру, стоимость высоколегированной стали выше, чем слаболегированной.

Это происходит из-за того, что высоколегированная сталь содержит больше специальных и дорогостоящих элементов, таких как хром, никель, молибден и ванадий. Эти добавки придают некоторым видам стали дополнительные свойства, такие как стойкость к коррозии и повышенная прочность.

Качество нержавейки можно определить, обратив внимание на следующие признаки.

Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, поэтому она не должна изменять цвет, не должны возникать желтые пятна при контакте с водой.

Солевой раствор представляет собой коррозионную среду, которая может вызвать ржавчину на металле. Однако высоколегированная сталь обладает достаточной стойкостью к коррозии, чтобы противостоять воздействию солевого раствора.

Короткие и прямые искры при обработке стали говорят о ее высоком качестве.

Одной из популярнейших марок нержавеющей стали является А2, широко используемой в производстве различных кухонных предметов. А2 — высоколегированная сталь с более чем 12% содержанием хрома, что придает ей высокую устойчивость к коррозии.

Металлолом из нержавеющей стали, содержащий никель, часто делится на две категории. Первая категория содержит от 2 до 5% никеля и включает в основном сантехнические отходы. Вторая категория включает жаропрочные металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие около 12% никеля.

Чтобы получить лучшую цену за нержавеющую сталь, рекомендуется предварительно подготовить материал. Важно правильно классифицировать лом по его типу и марке нержавеющей стали. Также необходимо очистить материал от грязи, пластика и других примесей.

Состояние лома также влияет на его стоимость, поэтому тщательная подготовка нержавеющей стали перед продажей может увеличить ее стоимость. Если у вас есть возможность, заранее взвесьте свой лом, чтобы точно определить ожидаемую цену и избежать недоразумений на пункте приема вторсырья.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 15 до 45 грн

Винницкая область — от 25 до 35 грн

Днепропетровская область — от 37 до 45 грн

Житомирская область — от 22 до 35 грн

Закарпатская область — от 22 до 40 грн

Запорожская область — от 15 до 45 грн

Ивано-Франковская область — от 40 до 49 грн

Кировоградская область — от 20 до 30 грн

Львовская область — от 30 до 35 грн

Николаевская область — от 25 до 35 грн

Одесская область — от 35 до 45 грн

Полтавская область — от 35 до 45 грн

Сумская область — от 20 до 30 грн

Тернопольская область — от 25 до 38 грн

Харьковская область — от 37 до 55 грн

Хмельницкая область — от 23 до 35 грн

Черкасская область — от 23 до 27 грн

Черновицкая область — от 20 до 25 грн

Черниговская область — от 16 до 27 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит лом серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.