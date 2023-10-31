Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 31 октября 2023

Виготовлення сталі. Фото formue.no

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь широко використовується через свою стійкість до корозії, що робить її придатною для умов, у яких матеріал зазнає дії вологи або агресивних середовищ. Крім того, нержавійка має високу міцність, довговічність і гігієнічність. Вона легко піддається очищенню, тому цей метал часто використовують у харчовій та медичній індустріях. Це вже не кажучи про сучасний і привабливий зовнішній вигляд цього металу, завдяки чому нержавіюча сталь може використовуватися у різних дизайнерських рішеннях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про нержавіючу сталь

Нержавіюча сталь — це метал, який містить не менше 10,5% хрому і зазвичай нікелю, а також може містити інші елементи, наприклад, вуглець для отримання бажаних властивостей. Стійкість нержавіючої сталі до корозії обумовлена хромом, який утворює пасивну плівку, що може захистити матеріал і відновлюватися в присутності кисню.

Нержавіюча сталь — це сталь, тому її температура плавлення близька до температури плавлення звичайної сталі і набагато вища, ніж температура плавлення, наприклад, алюмінію або міді. Як і у більшості сплавів, температура плавлення нержавіючої сталі виражається у вигляді діапазону температур, а не конкретної температури. Цей температурний діапазон варіюється від 1400 до 1530 °C залежно від конкретної консистенції сплаву.

У 1908 році есенська фірма Friedrich Krupp Germaniawerft побудувала в Німеччині 366-тонну вітрильну яхту Germania з корпусом із хромонікелевої сталі. Germania було побудовано на замовлення німецького імператора Вільгельма II. Вона використовувалася Вільгельмом II для офіційних заходів та особистого відпочинку, крім того, вона брала участь у кількох міжнародних вітрильних регатах.

Згідно з даними Американської асоціації виробників нержавіючої сталі, в 1929 році в США було вироблено та продано 25 299 тонн нержавіючої сталі. Це був рекордний рівень виробництва на той час. Основними споживачами нержавіючої сталі США у 1929 року були харчова промисловість, хімічна промисловість і суднобудування. Нержавіюча сталь використовувалася для виготовлення посуду, трубопроводів, хімічних реакторів та корпусів кораблів. Велика депресія призвела до зниження попиту на нержавіючу сталь у США. У 1933 року виробництво нержавіючої сталі США скоротилося до 10 972 тонн.

Нержавіюча сталь використовувалася в архітектурі в період ар-деко для створення сміливих та сучасних образів. Одним із найвідоміших прикладів використання нержавіючої сталі в ар-деко є верхня частина Крайслер-білдінг у Нью-Йорку. Хмарочос був збудований у 1930 році і на той момент був найвищим будинком у світі. Його верхня частина була прикрашена шпилем із нержавіючої сталі, який виблискував на сонці.

Як найдорожче здати нержавіючу сталь у пунктах прийому вторсировини

Ціна нержавіючої сталі у пунктах прийому вторсировини залежить від різноманітних факторів, які можна врахувати ще до того, як ви вирішите здавати брухт. Наприклад, вартість високолегованої сталі вища, ніж слаболегованої.

Це відбувається через те, що високолегована сталь містить більше спеціальних та дорогих елементів, таких як хром, нікель, молібден та ванадій. Ці добавки надають деяким видам сталі додаткові властивості, такі як стійкість до корозії та підвищену міцність.

Якість нержавійки можна визначити, звернувши увагу на зазначені нижче ознаки.

Нержавіюча сталь стійка до корозії, тому вона не повинна змінювати колір чи утворювати жовті плями при контакті з водою.

Сольовий розчин є корозійною средою, яка може викликати іржу на металі. Однак високолегована сталь має достатню стійкість до корозії, щоб протистояти впливу сольового розчину.

Короткі та прямі іскри при обробці стали говорять про її високу якість.

Однією з найпопулярніших марок нержавіючої сталі є А2, що широко використовується у виробництві різних кухонних предметів. А2 — це високолегована сталь із більш ніж 12% вмістом хрому, що надає їй високої стійкості до корозії.

Металобрухт із нержавіючої сталі, що містить нікель, часто поділяється на дві категорії. Перша категорія містить від 2% до 5% нікелю і включає в основному сантехнічні відходи. Друга категорія включає жароміцні метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, що містять близько 12% нікелю.

Щоб отримати найкращу ціну за нержавіючу сталь, рекомендується заздалегідь підготувати матеріал. Важливо правильно класифікувати брухт за його типом та маркою нержавіючої сталі. Також необхідно очистити матеріал від бруду, пластику та інших домішок.

Стан брухту також впливає на його вартість, тому ретельна підготовка нержавіючої сталі перед продажем може збільшити її вартість. Якщо у вас є можливість, заздалегідь зважте свій лом, щоб точно визначити очікувану ціну та уникнути непорозумінь на пункті прийому вторинної сировини.

Ціни на брухт нержавіючої сталі в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг "нержавійки", згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 15 до 45 грн

Вінницька область — від 25 до 35 грн

Дніпропетровська область — від 37 до 45 грн

Житомирська область — від 22 до 35 грн

Закарпатська область — від 22 до 40 грн

Запорізька область — від 15 до 45 грн

Івано-Франківська область — від 40 до 49 грн

Кіровоградська область — від 20 до 30 грн

Львівська область — від 30 до 35 грн

Миколаївська область — від 25 до 35 грн

Одеська область — від 35 до 45 грн

Полтавська область — від 35 до 45 грн

Сумська область — від 20 до 30 грн

Тернопільська область — від 25 до 38 грн

Харківська область — від 37 до 55 грн

Хмельницька область — від 23 до 35 грн

Черкаська область — від 23 до 27 грн

Чернівецька область — від 20 до 25 грн

Чернігівська область — від 16 до 27 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує брухт срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.