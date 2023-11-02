Прокурорам могут повысить зарплаты

Работница прокуратуры. Фото из открытых источников

Совет прокуроров Украины обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой внести изменения в проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" и установить прожиточный минимум для определения базового размера должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума, установленного для определения базового размера должностного оклада судьи.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Издание напоминает, что в 2024 году планируется оставить тот же прожиточный минимум для расчета должностных окладов судей и прокуроров, что и в 2023 году.

Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2024 год. А именно — 2 102 грн для определения базового размера должностного оклада судьи и 1 600 грн — для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

При этом в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрен прожиточный минимум для трудоспособных 3 028 грн.

Как указывает Совет прокуроров, предложенный в проекте госбюджета на 2024 год прожиточный минимум для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне 1600 грн (для судей, работников других государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов — 2 102 грн) является нарушением гарантий независимости прокуроров относительно надлежащего материального, социального обеспечения.

"Независимость прокуроров не является прерогативой или предоставленной привилегией, а является гарантией справедливого, беспристрастного и эффективного осуществления ими своих полномочий", — отмечают инициаторы обращения к народным депутатам.

В Совете прокуроров отмечают, что предложенный законопроектом о Государственном бюджете Украины на 2024 год уменьшенный почти вдвое уровень прожиточного минимума для прокуроров нивелирует ожидаемые результаты реформы органов прокуратуры и не соответствует принципам верховенства права.

Ранее, напоминает издание, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже просил бюджетный комитет парламента пересмотреть заложенный в проект Бюджета на 2024 год прожиточный минимум в 1600 грн для окладов прокуроров. Однако по состоянию на данный момент в этом вопросе движения нет.

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