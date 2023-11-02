Прокурорам можуть підвищити зарплати

Працівниця прокуратури. Фото з відкритих джерел

Рада прокурорів України звернулась до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з проханням внести зміни до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та встановити прожитковий мінімум для визначення базового розміру посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму, який встановлено для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Видання нагадує, що у 2024 році планується залишити той же прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів, що й в 2023 році. Відповідні норми передбачені у законопроекті про Державний бюджет на 2024 рік. А саме 2 102 грн для визначення базового розміру посадового окладу судді та 1 600 грн — для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

При цьому в проекті держбюджету на 2024 рік передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 028 грн.

Як вказує Рада прокурорів, запропонований в проекті держбюджету на 2024 рік прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні 1 600 грн (для суддів, працівників інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів — 2 102 грн) є порушенням гарантій незалежності прокурорів щодо належного матеріального, соціального забезпечення.

"Незалежність прокурорів не є прерогативою або наданим привілеєм, а є гарантією справедливого, неупередженого та ефективного здійснення ними своїх повноважень", — зазначають ініціатори звернення до народних депутатів.

У Раді прокурорів зазначають, що запропонований законопроектом про Державний бюджет України на 2024 рік зменшений майже вдвічі рівень прожиткового мінімуму для прокурорів нівелює очікувані результати реформи органів прокуратури та не відповідає засадам верховенства права.

Раніше, нагадує видання, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже просив бюджетний комітет парламенту переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1 600 грн для окладів прокурорів. Однак станом на зараз у цьому питанні руху немає.

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