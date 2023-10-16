Рынок недвижимости – известно, что влияет на спрос во время войны

Недвижимость в Украине: эксперты рассказали об изменении спроса
Эксперты рассказали о том, на основе каких факторов формируется спрос на рынке недвижимости в Украине во время войны. Также оценили влияние на рынок частичной отмены фиксированного курса доллара.
Об этом сообщают аналитики профильного портала "Єквартира".
Что влияет на спрос во время войны
По мнению специалистов по недвижимости, недавняя частичная отмена фиксированного курса в стране существенно не отразится на стоимости жилья на первичном рынке. Во время войны уровень спроса зависит от пяти факторов.
Первый из них — локация. Граждане на фоне войны выбирают жилье в локациях с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и "шахедных" атак. В основном речь идет о западных областях страны, а также городах с максимальной эффективностью работы противовоздушной обороны (ПВО).
Второй фактор, влияющий на спрос — качество объекта строительства. Клиенты ориентируются на:
- класс объекта недвижимости;
- этажность дома;
- используемые строительные материалы;
- создаваемые объекты инфраструктуры;
- наличие рекреационного потенциала.
Третьим фактором, от которого зависит уровень спроса, является стоимость и площадь квартир. Наиболее популярным жильем сейчас считается то, что имеет площадь от 40 до 70 квадратных метров.
Четвертый фактор — способы приобретения недвижимости. Речь идет о:
- развитых гибких программах по рассрочке;
- наличии общих ипотечных программ с банками;
- скидках и предложениях.
Последний, пятый, фактор, от которого зависит спрос, это — реноме девелопера. Речь идет об активности строительства на фоне сверхсложных военных условий, открытости и демократической уступчивости инвесторам, вложившим средства еще до начала широкомасштабной войны.
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Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.
Ранее мы писали, что на украинском рынке недвижимости фиксируют рост цен. При этом изменилась стоимость в сторону увеличения как аренды квартир, так и продаж.
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