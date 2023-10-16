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Недвижимость в Украине: эксперты рассказали об изменении спроса

16 октября 2023 14:34
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Рынок недвижимости – известно, что влияет на спрос во время войны
Ключи от жилья. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали о том, на основе каких факторов формируется спрос на рынке недвижимости в Украине во время войны. Также оценили влияние на рынок частичной отмены фиксированного курса доллара.

Об этом сообщают аналитики профильного портала "Єквартира".

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Что влияет на спрос во время войны

По мнению специалистов по недвижимости, недавняя частичная отмена фиксированного курса в стране существенно не отразится на стоимости жилья на первичном рынке. Во время войны уровень спроса зависит от пяти факторов.

Первый из них — локация. Граждане на фоне войны выбирают жилье в локациях с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и "шахедных" атак. В основном речь идет о западных областях страны, а также городах с максимальной эффективностью работы противовоздушной обороны (ПВО).

Второй фактор, влияющий на спрос — качество объекта строительства. Клиенты ориентируются на:

  • класс объекта недвижимости;
  • этажность дома;
  • используемые строительные материалы;
  • создаваемые объекты инфраструктуры;
  • наличие рекреационного потенциала.

Третьим фактором, от которого зависит уровень спроса, является стоимость и площадь квартир. Наиболее популярным жильем сейчас считается то, что имеет площадь от 40 до 70 квадратных метров.

Четвертый фактор — способы приобретения недвижимости. Речь идет о:

  • развитых гибких программах по рассрочке;
  • наличии общих ипотечных программ с банками;
  • скидках и предложениях.

Последний, пятый, фактор, от которого зависит спрос, это — реноме девелопера. Речь идет об активности строительства на фоне сверхсложных военных условий, открытости и демократической уступчивости инвесторам, вложившим средства еще до начала широкомасштабной войны.

Больше о недвижимости

Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.

Ранее мы писали, что на украинском рынке недвижимости фиксируют рост цен. При этом изменилась стоимость в сторону увеличения как аренды квартир, так и продаж.

Также мы составили ТОП-5 самых дешевых квартир для аренды в Киеве и рассказали о 5 дешевых и стильных смарт-квартирах для аренды в Одессе, Львове и Ивано-Франковске.

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