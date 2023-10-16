Ринок нерухомості — відомо, що впливає на попит під час війни

Ключі від житла. Фото: Unplush

Експерти розповіли про те, на основі яких факторів формується попит на ринку нерухомості в Україні під війни. Також оцінили вплив на ринок часткового скасування фіксованого курсу долара.

Про це повідомляють аналітики профільного порталу "Єквартира".

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Що впливає на попит під час війни

На думку фахівців з нерухомості, нещодавнє часткове скасування фіксованого курсу в країні суттєво не позначиться на вартості житла на первинному ринку. Під час війни рівень попиту залежить від п'яти факторів.

Перший з них — локація. Громадяни на тлі війни обирають житло в локаціях з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак. Переважно йдеться про західні області країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи протиповітряної оборони (ППО).

Другий фактор, який впливає на попит — якість об'єкта будівництва. Клієнти орієнтуються на:

клас об'єкта нерухомості;

поверховість будинку;

використовувані будівельні матеріали;

створювані об'єкти інфраструктури;

наявність рекреаційного потенціалу.

Третім фактором, від якого залежить рівень попиту, є вартість та площа квартир. Найбільш популярним житлом зараз вважається те, що має площу від 40 до 70 квадратних метрів.

Четвертий фактор — способи придбання нерухомості. Йдеться про:

розвинені гнучкі програми із розтермінування;

наявність спільних іпотечних програм з банками;

знижки й акційні пропозиції.

Останній, п'ятий, фактор, від якого залежить попит, це — реноме девелопера. Йдеться про активність будівництва на тлі надскладних воєнних умов, відкритість та демократичну поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабної війни.

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Нагадаємо, за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.

Раніше ми писали, що на українському ринку нерухомості фіксують зростання цін. При цьому змінилася вартість у бік збільшення як оренди квартир, так і продажу.

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