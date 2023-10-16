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Нерухомість в Україні: експерти розповіли про зміну попиту

16 жовтня 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок нерухомості — відомо, що впливає на попит під час війни
Ключі від житла. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти розповіли про те, на основі яких факторів формується попит на ринку нерухомості в Україні під війни. Також оцінили вплив на ринок часткового скасування фіксованого курсу долара.

Про це повідомляють аналітики профільного порталу "Єквартира".

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Що впливає на попит під час війни

На думку фахівців з нерухомості, нещодавнє часткове скасування фіксованого курсу в країні суттєво не позначиться на вартості житла на первинному ринку. Під час війни рівень попиту залежить від п'яти факторів.

Перший з них — локація. Громадяни на тлі війни обирають житло в локаціях з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак. Переважно йдеться про західні області країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи протиповітряної оборони (ППО).

Другий фактор, який впливає на попит — якість об'єкта будівництва. Клієнти орієнтуються на:

  • клас об'єкта нерухомості;
  • поверховість будинку;
  • використовувані будівельні матеріали;
  • створювані об'єкти інфраструктури;
  • наявність рекреаційного потенціалу.

Третім фактором, від якого залежить рівень попиту, є вартість та площа квартир. Найбільш популярним житлом зараз вважається те, що має площу від 40 до 70 квадратних метрів.

Четвертий фактор — способи придбання нерухомості. Йдеться про:

  • розвинені гнучкі програми із розтермінування;
  • наявність спільних іпотечних програм з банками;
  • знижки й акційні пропозиції.

Останній, п'ятий, фактор, від якого залежить попит, це — реноме девелопера. Йдеться про активність будівництва на тлі надскладних воєнних умов, відкритість та демократичну поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабної війни.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.

Раніше ми писали, що на українському ринку нерухомості фіксують зростання цін. При цьому змінилася вартість у бік збільшення як оренди квартир, так і продажу.

Також ми склали ТОП-5 найдешевших квартир для оренди у Києві і розповіли про 5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди в ОдесіЛьвові та Івано-Франківську

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