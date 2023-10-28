ТОП-5 дешевых и стильных квартир для аренды в Хмельницком

Счастливая пара в новой квартире. Фото: hostingvitalicio.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок недвижимости в Украине почти вернулся к уровню, на котором он находился до начала войны с Россией. К примеру, в Киеве стоимость аренды жилья фактически вышла на уровень 2021 года. В то же время в более стабильных западных регионах страны наблюдается резкий рост цен на аренду квартир, и, скорее всего, стоимость аренды уже не вернутся к прежнему уровню. Однако даже на западе Украины можно найти уютные квартиры без советской атмосферы по достаточно демократичным ценам.

Новини.LIVE представляют ТОП 5 относительно дешевых и стильных квартир на OLX, которые можно снять в Хмельницком.

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Двухкомнатная квартира с индивидуальным отоплением

Первая и самая дешевая квартира в нашем списке с неплохим набором удобств, включая просторную кухню со встроенной мебелью, удобной двуспальной кроватью, а также большой уборной и просторной прихожей.

В квартире есть холодильник, стиральная машина и телевизор. Из минусов жилья можно отметить, что квартира расположена на 6 этаже, а в здании отсутствует лифт. А вот для семейных пар будет важно, что квартиру можно снимать с детьми всех возрастов.

Стоимость аренды: 8000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде двухкомнатной квартиры с индивидуальным отоплением. Источник: OLX

Квартира-студия с качественным ремонтом

Следующая в нашем списке – уютная двухкомнатная квартира-студия с качественным ремонтом. Как отмечает автор объявления, работы по ремонту были выполнены с использованием первоклассных материалов.

Квартира полностью меблирована и оснащена современной бытовой техникой от ведущих производителей. Здесь есть: электрочайник, варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, утюг и пылесос. Расположение квартиры удовлетворяет различные потребности: в непосредственной близости находятся кафе, магазины, а также супермаркет в нескольких минутах ходьбы.

Стоимость аренды: 10000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студии с качественным ремонтом. Источник: OLX

Квартира в центре города

В центре Хмельницкого сдается уютная двухкомнатная квартира. Жилье находится в доме на улице Свободы. Это светлая и просторная квартира с индивидуальной системой отопления. Удобное расположение на четвертом этаже. Квартира полностью оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Здесь есть: холодильник, электрочайник, фен, стиральная машина, плита, утюг, пылесос, микроволновая печь.

Стоимость аренды: 10000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в центре города. Источник: OLX

Светлая и современная квартира

Еще одна двухкомнатная квартира из нашего списка, которая сдается в Хмельницком. По словам автора объявления, светлая и современная квартира-студия расположена в новом доме.

Квартира полностью меблирована и оборудована современной бытовой техникой. Здесь есть: электрочайник, холодильник, варочная панель, утюг, микроволновка, духовой шкаф, пылесос и стиральная машина.

Благодаря удачному местоположению в пешей доступности есть кафе и магазины. Кроме того, по словам автора объявления, жилье находится в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой.

Стоимость аренды: 13000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде светлой и современной квартиры. Источник: OLX

Современная и стильная квартира

Последняя и самая дорогая квартира в нашем ТОПе. Она расположена в современном жилом комплексе "Жемчужина Проскурова". Как отмечает автор объявления, теплый пол поможет комфортно и экономно пережить холодный период.

Панорамные окна в квартире создают чувство простора и обеспечивают дополнительное естественное освещение. Размещение жилья весьма удачное: в пешей доступности находятся парк, река, общественный транспорт, рынок и магазины.

Стоимость аренды: 13500 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде светлой и современной и стильной квартиры. Источник: OLX

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