ТОП-5 дешевих та стильних квартир для оренди у Хмельницькому

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: hostingvitalicio.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок нерухомості в Україні майже повернувся до рівня на якому він знаходився до початку війни з Росією. Наприклад, у Києві вартість оренди житла фактично вийшла на рівень 2021 року. У той же час, у стабільніших західних регіонах країни спостерігається різке зростання цін на оренду квартир, і, скоріше за все, вартість оренди вже не повернуться до колишнього рівня. Однак навіть на заході України можна знайти затишні квартири без радянської атмосфери за досить демократичними цінами.

Новини.LIVE представляють ТОП 5 відносно дешевших та стильних квартир на OLX, які можна зняти у Хмельницькому.

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Двокімнатна квартира з індивідуальним опаленням

Перша і найдешевша квартира у нашому списку з непоганим набором зручностей, включаючи простору кухню з вбудованими меблями, зручним двоспальним ліжком, а також великою вбиральню і просторим передпокоєм.

У квартирі є холодильник, пральна машина та телевізор. З мінусів житла можна відзначити, що квартира розташована на 6-му поверсі, а у будівлі відсутній ліфт. А от для сімейних пар буде важливо, що квартиру можна знімати з дітьми будь-якого віку.

Вартість оренди: 8000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду двокімнатної квартири з індивідуальним опаленням. Джерело: OLX

Квартира-студія з якісним ремонтом

Слідуюча у нашому списку — затишна двокімнатна квартира-студія із якісним ремонтом. Як зазначаэ автор оголошення, роботи з ремонту були виконані з використанням першокласних матеріалів.

Квартира повністю мебльована та оснащена сучасною побутовою технікою від провідних виробників. Тут є: електрочайник, варильна панель, духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник, посудомийна машина, пральна машина, праска та пилосос. Розташування помешкання задовольняє різні потреби: в безпосередній близькості знаходяться кафе, магазини, а також супермаркет за кілька хвилин ходьби.

Вартість оренди: 10 000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студії з якісним ремонтом. Джерело: OLX

Квартира у центрі міста

У центрі Хмельницького здається затишна двокімнатна квартира. Помешкання знаходиться у будинку на вулиці Свободи. Це світла та простора квартира з індивідуальною системою опалення. Зручне розташування на четвертому поверсі. Квартира повністю обладнана всім необхідним для комфортного проживання. Тут э: холодильник, електрочайник, фен, пральна машина, плита, праска, пилосос, мікрохвильова піч.

Вартість оренди: 10 000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири у центрі міста. Джерело: OLX

Світла та сучасна квартира

Ще одна двокімнатна квартира з нашого списка, що здається в Хмельницькому. За словами автора оголошення, світла та сучасна квартиру-студія розташована в новій будівлі.

Квартира повністю мебльована та обладнана сучасною побутовою технікою. Тут є: електрочайник, холодильник, варильна панель, праска, мікрохвильова піч, духова шафа, пилосос та пральна машина.

Завдяки вдалому місцю розташування в пішій доступності є кафе та магазини. Крім того, за словами автора оголошення, будинок знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою та гарною транспортною розв'язкою.

Вартість оренди: 13 000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду світлої та сучасної квартири. Джерело: OLX

Сучасна та стильна квартира

Остання і найдорожча квартира у нашому ТОПі. Вона розташована у сучасному житловому комплексі "Перлина Проскурова". Як зазначає автор оголошення, тепла підлога допоможе комфортно та економно пережити холодний період.

Панорамні вікна у квартирі створюють відчуття простору та забезпечують додаткове природне освітлення. Розташування житла вельми вдале: в пішій доступності знаходяться парк, річка, громадський транспорт, ринок та магазини.

Вартість оренди: 13 500 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду світлої та сучасної та стильної квартири. Джерело: OLX

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