Каким знакам Зодиака выходные 18-19 октября 2025 принесут романтику — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Выходные 18-19 октября обещают стать настоящим взрывом эмоций для некоторых знаков Зодиака. По предсказанию карт Таро, этих счастливчиков буквально накроет волной романтики, страсти и нежности. Этот период — шанс почувствовать настоящую гармонию в отношениях, встретить особенных людей, которые принесут в жизнь новые эмоции или же открыть в своем сердце скрытые чувства.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, который откроет, кому именно из представителей зодиакального круга Вселенная подарит романтические мгновения.

Расписание Таро на выходные для пяти знаков Зодиака

Овен — Карта Таро "Влюбленные"

Выходные принесут Овнам настоящий романтический взрыв. Карты Таро обещают встречу с человеком, который способен разжечь сердце, или усиление теплых чувств в уже существующих отношениях. Не сдерживайте эмоции, говорите о чувствах открыто и планируйте маленькие совместные сюрпризы. Удачное время для ужина при свечах или неожиданного свидания.

Телец — Карта Таро "Императрица"

Эти выходные Тельцам принесут нежность и гармонию в отношениях. "Императрица" показывает, что ваше внимание к деталям и забота о партнере будет вознаграждена взаимностью и теплом. Стоит посвятить время совместным хобби и домашним моментам — это именно тот период, когда близость и физическое присутствие укрепляют связь.

Рак — Карта Таро "Двойка Кубков"

Раки получат шанс пережить настоящее чувство родства и эмоциональной близости. Таро обещают глубокие разговоры и взаимопонимание, которое редко встречается ежедневно. Стоит не избегать откровенности и доверять своим эмоциям — именно это откроет путь к новым романтическим ощущениям.

Лев — Карта Таро "Солнце"

Для Львов эти выходные станут моментом радости и романтического подъема. "Солнце" предсказывает приятные сюрпризы от любимого человека, новые знакомства или увлекательные совместные события. Берите инициативу в свои руки, организуйте яркие встречи и не бойтесь показать свою эмоциональную сторону.

Стрелец — Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Стрельцы могут ожидать неожиданных моментов романтики в привычной обстановке. Карты Таро советуют не держать чувства в себе, а наоборот — делиться ими с близкими. Удачное время для небольших подарков, совместных прогулок и проявления внимания. Романтика будет неожиданной, но очень теплой и искренней.

