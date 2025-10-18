Яким знакам Зодіаку вихідні 18-19 жовтня 2025 принесуть романтику — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Вихідні 18-19 жовтня обіцяють стати справжнім вибухом емоцій для деяких знаків Зодіаку. За передбаченням карт Таро, цих щасливчиків буквально накриє хвилею романтики, пристрасті та ніжності. Цей період — шанс відчути справжню гармонію у стосунках, зустріти особливих людей, які принесуть у життя нові емоції або ж відкрити у своєму серці приховані почуття.

Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро, який відкриє, кому саме з представників зодіакального кола Всесвіт подарує романтичні миті.

Розклад Таро на вихідні для п'яти знаків Зодіаку

Овен — Карта Таро "Закохані"

Вихідні принесуть Овнам справжній романтичний вибух. Карти Таро обіцяють зустріч із людиною, яка здатна розпалити серце, або посилення теплих почуттів у вже існуючих стосунках. Не стримуйте емоції, говоріть про почуття відкрито та плануйте маленькі спільні сюрпризи. Вдалий час для вечері при свічках або несподіваного побачення.

Телець — Карта Таро "Імператриця"

Ці вихідні Тельцям принесуть ніжність та гармонію у стосунках. "Імператриця" показує, що ваша увага до деталей та турбота про партнера буде винагороджена взаємністю і теплом. Варто присвятити час спільним хобі та домашнім моментам — це саме той період, коли близькість та фізична присутність зміцнюють зв'язок.

Рак — Карта Таро "Двійка Кубків"

Раки отримають шанс пережити справжнє почуття спорідненості та емоційної близькості. Таро обіцяють глибокі розмови та взаєморозуміння, яке рідко зустрічається щодня. Варто не уникати відвертості та довіряти своїм емоціям — саме це відкриє шлях до нових романтичних відчуттів.

Лев — Карта Таро "Сонце"

Для Левів ці вихідні стануть моментом радості та романтичного піднесення. "Сонце" пророкує приємні сюрпризи від коханої людини, нові знайомства або захопливі спільні події. Беріть ініціативу у власні руки, організовуйте яскраві зустрічі та не бійтеся показати свою емоційну сторону.

Стрілець — Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Стрільці можуть очікувати несподіваних моментів романтики у звичній обстановці. Карти Таро радять не тримати почуття у собі, а навпаки — ділитися ними з близькими. Вдалий час для невеликих подарунків, спільних прогулянок та прояву уваги. Романтика буде несподіваною, але дуже теплою і щирою.

