Гороскоп на 26 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 26 сентября — день интуиции и пророческих знаков
Пятница, 26 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в Скорпионе и шестых лунных суток. Как отмечают астрологи, сегодня день повышенной чувствительности, обостренной интуиции и пророческих знаков. Это время, когда вы можете почувствовать чужие эмоции и мысли, а также увидеть подсказки судьбы в снах или символах. Стоит избегать резких решений и эмоциональных вспышек.
Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 26 сентября.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Энергия сегодня будет бить через край, но лучше направить ее на творчество или же на завершение дел. Не позволяйте эмоциям влиять на решения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Астрологи советуют прислушиваться к интуиции, потому что именно она подскажет, кому можно доверять. Избегайте резких разговоров и споров, оставляйте пространство для гармонии.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы получите неожиданную информацию, которая поможет найти ответы на важные вопросы. В этот день стоит больше анализировать, чем действовать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы сегодня будете слишком чувствительны, поэтому лучше окружить себя тишиной и спокойствием. День спокойных занятий и семейных разговоров.
Лев (23 июля — 21 августа)
Астрологи советуют Львам не поддаваться соблазнам и не совершать импульсивных поступков. Используйте время для мечтаний и творческих замыслов, которые впоследствии принесут плоды.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Эта пятница откроет возможности для саморазвития и глубокого самоанализа. Контролируйте критику и не слишком требуйте от себя и других.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вы сможете лучше понять себя и увидеть скрытые мотивы людей вокруг. Вечер стоит провести в кругу тех, кто дарит вам тепло и спокойствие.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Луна в вашем знаке обостряет чувствительность и интуицию. Не поддавайтесь раздражительности, вместо этого используйте энергию для глубинного анализа.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Ваше желание действовать может столкнуться с внутренним сомнением. Лучше сначала обдумайте планы, чем принимать быстрые решения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Астрологи советуют вам отпустить контроль и довериться ходу событий. В эту пятницу возможны подсказки в виде символов или снов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня вам стоит больше слушать, чем говорить. Интуитивные озарения помогут понять, в каком направлении двигаться дальше.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ваша чувствительность будет особенно сильной, поэтому избегайте негативного окружения. Это день, когда творчество и спокойствие могут дать ощутимый результат.
