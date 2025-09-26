Гороскоп на 26 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 26 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте, у Скорпіоні та шостої місячної доби. Як зазначають астрологи, сьогодні день підвищеної чутливості, загостреної інтуїції та пророчих знаків. Це час, коли ви можете відчути чужі емоції й думки, а також побачити підказки долі у снах або символах. Варто уникати різких рішень і емоційних спалахів.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 26 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Енергія сьогодні битиме через край, але краще спрямувати її на творчість або ж на завершення справ. Не дозволяйте емоціям впливати на рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять прислухатися до інтуїції, бо саме вона підкаже, кому можна довіряти. Уникайте різких розмов і суперечок, залишайте простір для гармонії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви отримаєте несподівану інформацію, яка допоможе знайти відповіді на важливі питання. У цей день варто більше аналізувати, ніж діяти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви сьогодні будете надто чутливі, тому краще оточити себе тишею та спокоєм. День спокійних занять і сімейних розмов.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи радять Левам не піддаватися спокусам та не робити імпульсивних вчинків. Використайте час для мрій і творчих задумів, які згодом принесуть плоди.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ця п'ятниця відкриє можливості для саморозвитку й глибокого самоаналізу. Контролюйте критику і не надто вимагайте від себе та інших.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви зможете краще зрозуміти себе і побачити приховані мотиви людей навколо. Вечір варто провести у колі тих, хто дарує вам тепло і спокій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку загострює чутливість та інтуїцію. Не піддавайтеся дратівливості, натомість використайте енергію для глибинного аналізу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ваше бажання діяти може зіткнутися з внутрішнім сумнівом. Краще спершу обдумайте плани, ніж приймати швидкі рішення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять вам відпустити контроль і довіритися ходу подій. У цю п'ятницю можливі підказки у вигляді символів чи снів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам варто більше слухати, ніж говорити. Інтуїтивні осяяння допоможуть зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваша чутливість буде особливо сильною, тому уникайте негативного оточення. Це день, коли творчість і спокій можуть дати відчутний результат.

