Які знаки Зодіаку нарешті розпрощаються з минулим у жовтні 2025 року — гороскоп

Два знаки Зодіаку закриють двері у минуле у жовтні 2025 року
Жовтень готує для деяких знаків Зодіаку справжній переломний момент — це буде шанс на переродження. За прогнозами астрологів, цей місяць змусить подивитися у вічі сумнівам, відпустити старі страхи, болісні спогади та обмеження, щоб нарешті рухатися вперед до нового життя.
Які два знаки Зодіаку в жовтні 2025 року розпрощаються з минулим та відкриють двері у світ нових можливостей і натхнення, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Parade.
Скорпіон
Жовтень дарує Скорпіонам шанс звільнитися від сумнівів і деструктивних шаблонів. Це період, коли ілюзії розвіюються, а справжнє життя нарешті набуває чітких обрисів. Поки триває сезон Терезів (до 22 жовтня), підсвідомість цього знаку активізується, а пригнічені емоції виходять назовні. Це може збити з пантелику, але водночас подарує глибоке полегшення.
Астрологи радять Скорпіонам уважно прислухатися до себе у першій половині місяця, особливо у сфері стосунків. Важливо не замикатися в собі та не знецінювати власні потреби. Чесність із собою та ясність думок відкриють шлях до внутрішнього зцілення.
Стрілець
Для Стрільців ключові зміни розпочнуться після 22 жовтня, коли Сонце увійде у знак Скорпіона. Зазвичай енергійні та відкриті, цього разу вони відчують потребу заглибитися в себе й переглянути власні пріоритети. Інтуїція підкаже нові шляхи, а внутрішній голос змусить відпустити те, що вже давно втратило сенс.
Спочатку страх змін може стримувати, але згодом Стрільці зрозуміють: минуле більше не має над ними влади. Старі обставини лише тягнуть назад, тоді як майбутнє обіцяє нові можливості.
