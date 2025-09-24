Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Два знаки Зодіаку закриють двері у минуле у жовтні 2025 року

Два знаки Зодіаку закриють двері у минуле у жовтні 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 19:53
Які знаки Зодіаку нарешті розпрощаються з минулим у жовтні 2025 року — гороскоп
Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень готує для деяких знаків Зодіаку справжній переломний момент — це буде шанс на переродження. За прогнозами астрологів, цей місяць змусить подивитися у вічі сумнівам, відпустити старі страхи, болісні спогади та обмеження, щоб нарешті рухатися вперед до нового життя. 

Які два знаки Зодіаку в жовтні 2025 року розпрощаються з минулим та відкриють двері у світ нових можливостей і натхнення, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Parade

Реклама
Читайте також:
Скорпіон

Жовтень дарує Скорпіонам шанс звільнитися від сумнівів і деструктивних шаблонів. Це період, коли ілюзії розвіюються, а справжнє життя нарешті набуває чітких обрисів. Поки триває сезон Терезів (до 22 жовтня), підсвідомість цього знаку активізується, а пригнічені емоції виходять назовні. Це може збити з пантелику, але водночас подарує глибоке полегшення.

Астрологи радять Скорпіонам уважно прислухатися до себе у першій половині місяця, особливо у сфері стосунків. Важливо не замикатися в собі та не знецінювати власні потреби. Чесність із собою та ясність думок відкриють шлях до внутрішнього зцілення.

 

Які знаки Зодіаку нарешті розпрощаються з минулим у жовтні 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Стрілець

Для Стрільців ключові зміни розпочнуться після 22 жовтня, коли Сонце увійде у знак Скорпіона. Зазвичай енергійні та відкриті, цього разу вони відчують потребу заглибитися в себе й переглянути власні пріоритети. Інтуїція підкаже нові шляхи, а внутрішній голос змусить відпустити те, що вже давно втратило сенс.

Спочатку страх змін може стримувати, але згодом Стрільці зрозуміють: минуле більше не має над ними влади. Старі обставини лише тягнуть назад, тоді як майбутнє обіцяє нові можливості.

 

Які знаки Зодіаку нарешті розпрощаються з минулим у жовтні 2025 — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку новий тиждень обіцяє справжній успіх.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів.

Які несподіванки готує жовтень для самотніх знаків Зодіаку.

До кінця вересня чотирьом знакам Зодіаку слід бути готовими до викликів на роботі.

Хто зі знаків Зодіаку порине у хаос через ретроградний Уран.

гороскоп жовтень прогнози Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації