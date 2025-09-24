Какие знаки Зодиака наконец распрощаются с прошлым в октябре 2025 года — гороскоп

Два знака Зодиака закроют дверь в прошлое в октябре 2025 года
Октябрь готовит для некоторых знаков Зодиака настоящий переломный момент — это будет шанс на перерождение. По прогнозам астрологов, этот месяц заставит посмотреть в глаза сомнениям, отпустить старые страхи, болезненные воспоминания и ограничения, чтобы наконец двигаться вперед к новой жизни.
Какие два знака Зодиака в октябре 2025 года распрощаются с прошлым и откроют двери в мир новых возможностей и вдохновения, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Parade.
Скорпион
Октябрь дарит Скорпионам шанс освободиться от сомнений и деструктивных шаблонов. Это период, когда иллюзии развеиваются, а настоящая жизнь наконец-то приобретает четкие очертания. Пока длится сезон Весов (до 22 октября), подсознание этого знака активизируется, а подавленные эмоции выходят наружу. Это может сбить с толку, но в то же время подарит глубокое облегчение.
Астрологи советуют Скорпионам внимательно прислушиваться к себе в первой половине месяца, особенно в сфере отношений. Важно не замыкаться в себе и не обесценивать собственные потребности. Честность с собой и ясность мыслей откроют путь к внутреннему исцелению.
Стрелец
Для Стрельцов ключевые изменения начнутся после 22 октября, когда Солнце войдет в знак Скорпиона. Обычно энергичные и открытые, на этот раз они почувствуют потребность углубиться в себя и пересмотреть собственные приоритеты. Интуиция подскажет новые пути, а внутренний голос заставит отпустить то, что уже давно потеряло смысл.
Сначала страх перемен может сдерживать, но впоследствии Стрельцы поймут: прошлое больше не имеет над ними власти. Старые обстоятельства лишь тянут назад, тогда как будущее обещает новые возможности.
