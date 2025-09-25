Гороскоп на 25 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 25 сентября — день, несущий соблазны и неожиданности
Четверг, 25 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в Скорпионе и пятых лунных суток. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: день может быть насыщен эмоциями, соблазнами и непредсказуемыми ситуациями. Стоит контролировать себя, избегать импульсивных поступков и конфликтов.
Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 25 сентября.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать эмоциональный дискомфорт, но важно не поддаваться. Используйте день для планирования и мелких дел, которые помогут восстановить внутреннее равновесие.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День подходит для разделения людей вокруг вас на тех, кто поддерживает, и тех, кто отвлекает. Астрологи советуют избегать конфликтов и не вступать в споры.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
25 сентября дарит шанс оценить поступающую информацию и сделать правильные выводы. Не спешите действовать, лучше составьте четкий план и займитесь творческими идеями.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раки сегодня будут чрезвычайно эмоциональными и чувствительными. Лучше провести время в спокойствии, избегать толпы и посвятить день семье или тихим занятиям.
Лев (23 июля — 21 августа)
Вы можете почувствовать желание кардинально изменить что-то в жизни. Астрологи советуют сдерживать импульсы и не делать резких шагов.
Дева (22 августа — 23 сентября)
День подходит для внутреннего самоанализа и работы над собственными недостатками. Сфокусируйтесь на мелочах, чтобы постепенно улучшить свою жизнь.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы легко воспринимаете чужие эмоции и может возникнуть напряжение. Используйте это время для наблюдения и планирования, а не для активных действий.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Луна в вашем знаке усиливает чувствительность и остроту восприятия. Не поддавайтесь на соблазны, займитесь самоанализом и совершенствованием себя.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня важно избегать крупных финансовых и жизненных решений. Сосредоточьтесь на планировании и мелких повседневных делах.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы можете почувствовать напряжение в общении с окружающими. Лучше держать дистанцию с людьми, которые вызывают стресс, и посвятить время самоанализу.
Водолей (20 января — 18 февраля)
День благоприятен для творческих замыслов и стратегического планирования. Избегайте импульсивных решений и доверяйте только проверенным источникам информации.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня важно контролировать собственные эмоции и не поддаваться негативным влияниям. Используйте время для спокойного саморазвития и работы над собой.
