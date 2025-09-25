Гороскоп на 25 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Четверг, 25 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в Скорпионе и пятых лунных суток. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: день может быть насыщен эмоциями, соблазнами и непредсказуемыми ситуациями. Стоит контролировать себя, избегать импульсивных поступков и конфликтов.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 25 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать эмоциональный дискомфорт, но важно не поддаваться. Используйте день для планирования и мелких дел, которые помогут восстановить внутреннее равновесие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для разделения людей вокруг вас на тех, кто поддерживает, и тех, кто отвлекает. Астрологи советуют избегать конфликтов и не вступать в споры.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

25 сентября дарит шанс оценить поступающую информацию и сделать правильные выводы. Не спешите действовать, лучше составьте четкий план и займитесь творческими идеями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня будут чрезвычайно эмоциональными и чувствительными. Лучше провести время в спокойствии, избегать толпы и посвятить день семье или тихим занятиям.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы можете почувствовать желание кардинально изменить что-то в жизни. Астрологи советуют сдерживать импульсы и не делать резких шагов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День подходит для внутреннего самоанализа и работы над собственными недостатками. Сфокусируйтесь на мелочах, чтобы постепенно улучшить свою жизнь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы легко воспринимаете чужие эмоции и может возникнуть напряжение. Используйте это время для наблюдения и планирования, а не для активных действий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в вашем знаке усиливает чувствительность и остроту восприятия. Не поддавайтесь на соблазны, займитесь самоанализом и совершенствованием себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня важно избегать крупных финансовых и жизненных решений. Сосредоточьтесь на планировании и мелких повседневных делах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете почувствовать напряжение в общении с окружающими. Лучше держать дистанцию с людьми, которые вызывают стресс, и посвятить время самоанализу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для творческих замыслов и стратегического планирования. Избегайте импульсивных решений и доверяйте только проверенным источникам информации.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня важно контролировать собственные эмоции и не поддаваться негативным влияниям. Используйте время для спокойного саморазвития и работы над собой.

