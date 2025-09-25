Гороскоп на 25 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 25 вересня — день, що несе спокуси та несподіванки
Четвер, 25 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте у Скорпіоні, та п'ятої місячної доби. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: день може бути насичений емоціями, спокусами та непередбачуваними ситуаціями. Варто контролювати себе, уникати імпульсивних вчинків та конфліктів.
Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 25 вересня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні ви можете відчути емоційний дискомфорт, але важливо не піддаватися. Використайте день для планування та дрібних справ, які допоможуть відновити внутрішню рівновагу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День підходить для розділення людей навколо вас на тих, хто підтримує, і тих, хто відволікає. Астрологи радять уникати конфліктів і не вступати у суперечки.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
25 вересня дарує шанс оцінити інформацію, що надходить, і зробити правильні висновки. Не поспішайте діяти, краще складіть чіткий план і займіться творчими ідеями.
Рак (22 червня — 22 липня)
Раки сьогодні будуть надзвичайно емоційними та чутливими. Краще провести час у спокої, уникати натовпу та присвятити день родині або тихим заняттям.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Ви можете відчути бажання кардинально змінити щось у житті. Астрологи радять стримувати імпульси і не робити різких кроків.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
День підходить для внутрішнього самоаналізу та роботи над власними недоліками. Сфокусуйтеся на дрібницях, щоб поступово покращити своє життя.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Ви легко сприймаєте чужі емоції та може виникнути напруження. Використайте цей час для спостереження і планування, а не для активних дій.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Місяць у вашому знаку посилює чутливість і гостроту сприйняття. Не піддавайтеся на спокуси, займіться самоаналізом і вдосконаленням себе.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Сьогодні важливо уникати великих фінансових і життєвих рішень. Зосередьтеся на плануванні та дрібних повсякденних справах.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ви можете відчути напруження у спілкуванні з оточенням. Краще тримати дистанцію з людьми, які викликають стрес, і присвятити час самоаналізу.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
День сприятливий для творчих задумів і стратегічного планування. Уникайте імпульсивних рішень і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Сьогодні важливо контролювати власні емоції і не піддаватися негативним впливам. Використайте час для спокійного саморозвитку і роботи над собою.
