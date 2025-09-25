Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Гороскоп на 25 вересня — день, що несе спокуси та несподіванки

Гороскоп на 25 вересня — день, що несе спокуси та несподіванки

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 25 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Четвер, 25 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте у Скорпіоні, та п'ятої місячної доби. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: день може бути насичений емоціями, спокусами та непередбачуваними ситуаціями. Варто контролювати себе, уникати імпульсивних вчинків та конфліктів.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні ви можете відчути емоційний дискомфорт, але важливо не піддаватися. Використайте день для планування та дрібних справ, які допоможуть відновити внутрішню рівновагу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День підходить для розділення людей навколо вас на тих, хто підтримує, і тих, хто відволікає. Астрологи радять уникати конфліктів і не вступати у суперечки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

25 вересня дарує шанс оцінити інформацію, що надходить, і зробити правильні висновки. Не поспішайте діяти, краще складіть чіткий план і займіться творчими ідеями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні будуть надзвичайно емоційними та чутливими. Краще провести час у спокої, уникати натовпу та присвятити день родині або тихим заняттям.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви можете відчути бажання кардинально змінити щось у житті. Астрологи радять стримувати імпульси і не робити різких кроків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День підходить для внутрішнього самоаналізу та роботи над власними недоліками. Сфокусуйтеся на дрібницях, щоб поступово покращити своє життя.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви легко сприймаєте чужі емоції та може виникнути напруження. Використайте цей час для спостереження і планування, а не для активних дій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку посилює чутливість і гостроту сприйняття. Не піддавайтеся на спокуси, займіться самоаналізом і вдосконаленням себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні важливо уникати великих фінансових і життєвих рішень. Зосередьтеся на плануванні та дрібних повсякденних справах.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете відчути напруження у спілкуванні з оточенням. Краще тримати дистанцію з людьми, які викликають стрес, і присвятити час самоаналізу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для творчих задумів і стратегічного планування. Уникайте імпульсивних рішень і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні важливо контролювати власні емоції і не піддаватися негативним впливам. Використайте час для спокійного саморозвитку і роботи над собою.

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Який знак Зодіаку постане перед складним вибором до кінця тижня.

Які знаки Зодіаку закриють двері у минуле у жовтні 2025 року.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів.

Кому зі знаків Зодіаку слід подбати про здоров'я до кінця вересня.

Які сюрпризи готує жовтень для самотніх знаків Зодіаку.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 25 вересня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
