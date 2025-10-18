Гороскоп на 18 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 18 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в Деве, которая поможет знакам Зодиака навести порядок как в мыслях, так и дома, а также завершить важные дела без спешки. 28-е лунные сутки — время гармонии, равновесия и вдохновения для новых начинаний. День благоприятен для самоанализа, новых знаний, работы над ошибками и теплых разговоров.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 18 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота подтолкнет вас к переосмыслению прошлых событий. Вместо борьбы — выберите спокойствие: именно внутренняя гармония сегодня станет вашим главным достижением.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для наведения порядка дома или в рабочих делах. Вы почувствуете, что контроль и дисциплина помогают снять напряжение и вернуть уверенность в себе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют не спешить с выводами — информация, которую вы получите сегодня, может оказаться глубже, чем кажется. Ваша интуиция подскажет правильный путь, если доверитесь ей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эмоциональный фон дня будет более стабильным, чем обычно. Используйте этот момент, чтобы поговорить с близкими или простить старые обиды — это поможет отпустить прошлое.

Лев (23 июля — 21 августа)

Не стремитесь быть в центре внимания — сегодня лучше сосредоточиться на внутренних процессах. Спокойствие и самодисциплина принесут больше пользы, чем внешний блеск.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы почувствуете мощный прилив энергии, но направьте его на конструктив — уборку, планирование или завершение проектов. День идеален для очищения пространства и мыслей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете получить знаковый совет или вдохновение из неожиданного источника. Не отбрасывайте мелкие детали — в них может крыться решение важной проблемы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день откроет вам истину, которую вы давно искали. Слушайте не только разум, но и сердце — оно не подведет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте суеты и эмоциональных споров. Ваша сила — в выдержке и спокойствии, а не в словесных баталиях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для спокойной работы, самоанализа и планирования. Вы сможете увидеть перспективы, которые раньше казались туманными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете почувствовать потребность уединиться или побыть наедине с мыслями — это пойдет только на пользу. Интуиция подскажет, как действовать дальше и на что стоит обратить внимание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта суббота подарит душевное тепло и гармонию, если вы позволите себе отдохнуть. Не анализируйте слишком — просто позвольте жизни течь своим естественным ритмом.

