Гороскоп на выходные 18-19 октября — какому знаку Зодиака невероятно повезет

Эти выходные, 18-19 октября, обещают стать настоящим подарком судьбы для одного знака Зодиака. Луна в Деве формирует энергетический фон, который способствует практичным решениям, точности и успешным действиям. Именно в этот период Вселенная открывает "окно возможностей", когда желания могут быстро материализоваться, а случайные события превращаются в реальные шансы.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, кому из представителей зодиакального круга больше всего повезет в эти субботу и воскресенье.

Знак Зодиака, которому улыбнется удача на выходные

Астрологи убеждены: больше всего повезет Девам — именно они станут главными фаворитами Вселенной на этих выходных. Луна в вашем знаке добавляет организованности, практичности и ясности мышления — и это идеальные условия для реализации задуманного.

Так, утро субботы, 18 октября, астрологи советуют Девам провести в спокойной атмосфере для усиления удачи — чашка кофе, свежий воздух и короткое планирование дня помогут гармонизировать энергии. А уже ближе к обеду действуйте решительно: день идеален для старта новых дел, поездок, знакомств и финансовых инициатив. Вечер — время, когда энергетика Луны позволяет четко определить приоритеты, заметить важные возможности и подготовиться к действию.

В воскресенье, 19 октября — Луна уже будет находиться в знаке Весы, даря поток позитивных энергий. Кроме того, в это время Меркурий будет в выгодном аспекте к Марсу, усиливая инициативу, быструю реакцию и точность в действиях. В это время звезды советуют не сидеть дома — удача придет в движении. Даже спонтанная прогулка или короткое путешествие могут открыть новые горизонты. Вы можете встретить нужного человека, получить новость, которая перевернет ваши планы, или найти решение проблемы, которая не давала покоя последние недели. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям, не отбрасывайте странные совпадения и знаки — они не случайны.

