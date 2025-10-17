Відео
Один знак Зодіаку схопить удачу за хвіст вже на цих вихідних

Дата публікації: 17 жовтня 2025 08:02
Оновлено: 06:58
Гороскоп на вихідні 18-19 жовтня — якому знаку Зодіаку неймовірно пощастить
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ці вихідні, 18-19 жовтня, обіцяють стати справжнім подарунком долі для одного знаку Зодіаку. Місяць у Діві формує енергетичний фон, який сприяє практичним рішенням, точності та успішним діям. Саме в цей період Всесвіт відкриває "вікно можливостей", коли бажання можуть швидко матеріалізуватися, а випадкові події перетворюються на реальні шанси.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, кому з представників зодіакального кола найбільше пощастить у ці суботу та неділю.

Знак Зодіаку, якому усміхнеться удача на вихідні

Астрологи переконані: найбільше щаститиме Дівам — саме вони стануть головними фаворитами Всесвіту на цих вихідних. Місяць у вашому знаку додає організованості, практичності та ясності мислення — і це ідеальні умови для реалізації задуманого.

 

Вихідні обіцяють неймовірну удачу одному знаку Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Так, ранок суботи, 18 жовтня, астрологи радять Дівам провести у спокійній атмосфері для посилення удачі — чашка кави, свіже повітря і коротке планування дня допоможуть гармонізувати енергії. А вже ближче до обіду дійте рішуче: день ідеальний для старту нових справ, поїздок, знайомств і фінансових ініціатив. Вечір — час, коли енергетика Місяця дозволяє чітко визначити пріоритети, помітити важливі можливості та підготуватися до дії. 

У неділю, 19 жовтня — Місяць уже перебуватиме у знаку Терези, даруючи потік позитивних енергій. Крім того, у цей час Меркурій буде у вигідному аспекті до Марса, підсилюючи ініціативу, швидку реакцію та точність у діях. У цей час зірки радять не сидіти вдома — удача прийде у русі. Навіть спонтанна прогулянка чи коротка подорож можуть відкрити нові горизонти. Ви можете зустріти потрібну людину, отримати новину, яка переверне ваші плани, або знайти рішення проблеми, що не давала спокою останні тижні. Прислухайтеся до внутрішніх відчуттів, не відкидайте дивні збіги й знаки — вони не випадкові.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
