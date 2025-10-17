Видео
Видео

Эти знаки Зодиака оставят черную полосу позади в конце октября

Дата публикации 17 октября 2025 10:59
обновлено: 08:08
Какие знаки Зодиака избавятся от проблем уже в конце октября 2025
Гороскоп для трех знаков Зодиака.

В конце октября Вселенная наконец откроет двери к спокойствию и новым возможностям для некоторых знаков Зодиака. Как прогнозируют астрологи, давление проблем, неудач и трудностей отпустит. Для счастливчиков наступит время, когда энергии планет и звезд будут способствовать обновлению, удаче и стабильности.

Новини.LIVE делится гороскопом, кому в октябре повезет освободиться от невзгод и уверенно шагать к новому жизненному этапу.

Знаки Зодиака, которые оставят черную полосу позади

Дева

Конец октября создает благоприятный фон для решения давних проблем. 18-19 октября — пик энергии: появляется шанс исправить финансовые вопросы, завершить незавершенные дела или получить долгожданную новость, которая принесет важные изменения. Уже с 27 октября энергия Вселенной поможет запустить новые проекты. Это будет благоприятное время для начала изменений в карьере. Астрологи советуют внимательно следить за спонтанно появляющимися возможностями и действовать решительно.

Стрелец

Стрельцы наконец-то получат передышку от трудностей, которые тянулись весь месяц. Аспекты Юпитера и Венеры создают благоприятные условия для личных и финансовых дел. 27 октября — идеальный момент для принятия важных решений, подписания сделок или начала новых дел, которые раньше казались сложными. Доверяйте интуиции — она поможет распознать самые выгодные предложения.

Рак

Раки получат спокойствие и ощущение стабильности благодаря гармоничным аспектам Луны и Сатурна. Этот период помогает наладить личную жизнь, решить бытовые или семейные трудности и закрыть старые финансовые вопросы. 21-22 октября — особенно благоприятное время для налаживания контактов и планирования будущего. С 25 октября сконцентрируйтесь на долгосрочных планах — они будут реализовываться легче.

гороскоп октябрь прогнозы Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
