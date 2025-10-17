Які знаки Зодіаку позбудуться проблем вже наприкінці жовтня 2025

Ці знаки Зодіаку залишать чорну смугу позаду наприкінці жовтня
Наприкінці жовтня Всесвіт нарешті відкриє двері до спокою та нових можливостей для деяких знаків Зодіаку. Як прогнозують астрологи, тиск проблем, невдач і труднощів відпустить. Для щасливчиків настане час, коли енергії планет і зірок сприятимуть оновленню, удачі та стабільності.
Новини.LIVE ділиться гороскопом, кому у жовтні пощастить звільнитися від негараздів і впевнено крокувати до нового життєвого етапу.
Знаки Зодіаку, які залишать чорну смугу позаду
Діва
Кінець жовтня створює сприятливий фон для розв'язання давніх проблем. 18-19 жовтня — пік енергії: з'являється шанс виправити фінансові питання, завершити незавершені справи або отримати довгоочікувану новину, яка принесе важливі зміни. Вже з 27 жовтня енергія Всесвіту допоможе запустити нові проєкти. Це буде сприятливий час для початку змін у кар'єрі. Астрологи радять уважно слідкувати за можливостями, що з'являються спонтанно, і діяти рішуче.
Стрілець
Стрільці нарешті отримають перепочинок від труднощів, які тягнулися весь місяць. Аспекти Юпітера і Венери створюють сприятливі умови для особистих і фінансових справ. 27 жовтня — ідеальний момент для ухвалення важливих рішень, підписання угод або початку нових справ, які раніше здавалися складними. Довіряйте інтуїції — вона допоможе розпізнати найвигідніші пропозиції.
Рак
Раки отримають спокій і відчуття стабільності завдяки гармонійним аспектам Місяця і Сатурна. Цей період допомагає налагодити особисте життя, вирішити побутові чи сімейні труднощі та закрити старі фінансові питання. 21-22 жовтня — особливо сприятливий час для налагодження контактів і планування майбутнього. З 25 жовтня сконцентруйтеся на довгострокових планах — вони будуть реалізовуватися легше.
