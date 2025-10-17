Які знаки Зодіаку позбудуться проблем вже наприкінці жовтня 2025

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня Всесвіт нарешті відкриє двері до спокою та нових можливостей для деяких знаків Зодіаку. Як прогнозують астрологи, тиск проблем, невдач і труднощів відпустить. Для щасливчиків настане час, коли енергії планет і зірок сприятимуть оновленню, удачі та стабільності.

Новини.LIVE ділиться гороскопом, кому у жовтні пощастить звільнитися від негараздів і впевнено крокувати до нового життєвого етапу.

Знаки Зодіаку, які залишать чорну смугу позаду

Діва

Кінець жовтня створює сприятливий фон для розв'язання давніх проблем. 18-19 жовтня — пік енергії: з'являється шанс виправити фінансові питання, завершити незавершені справи або отримати довгоочікувану новину, яка принесе важливі зміни. Вже з 27 жовтня енергія Всесвіту допоможе запустити нові проєкти. Це буде сприятливий час для початку змін у кар'єрі. Астрологи радять уважно слідкувати за можливостями, що з'являються спонтанно, і діяти рішуче.

Стрілець

Стрільці нарешті отримають перепочинок від труднощів, які тягнулися весь місяць. Аспекти Юпітера і Венери створюють сприятливі умови для особистих і фінансових справ. 27 жовтня — ідеальний момент для ухвалення важливих рішень, підписання угод або початку нових справ, які раніше здавалися складними. Довіряйте інтуїції — вона допоможе розпізнати найвигідніші пропозиції.

Рак

Раки отримають спокій і відчуття стабільності завдяки гармонійним аспектам Місяця і Сатурна. Цей період допомагає налагодити особисте життя, вирішити побутові чи сімейні труднощі та закрити старі фінансові питання. 21-22 жовтня — особливо сприятливий час для налагодження контактів і планування майбутнього. З 25 жовтня сконцентруйтеся на довгострокових планах — вони будуть реалізовуватися легше.

