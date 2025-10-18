Відео
Україна
Гороскоп на 18 жовтня — день гармонії і натхнення для нових справ

Гороскоп на 18 жовтня — день гармонії і натхнення для нових справ

Дата публікації: 18 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 06:23
Гороскоп на 18 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Субота, 18 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у Діві, який допоможе знакам Зодіаку навести лад як у думках, так і вдома, а також завершити важливі справи без поспіху. 28-ма місячна доба — час гармонії, рівноваги й натхнення для нових починань. День сприятливий для самоаналізу, нових знань, роботи над помилками й теплих розмов.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 18 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ця субота підштовхне вас до переосмислення минулих подій. Замість боротьби — оберіть спокій: саме внутрішня гармонія сьогодні стане вашим головним досягненням.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для наведення ладу вдома або в робочих справах. Ви відчуєте, що контроль і дисципліна допомагають зняти напругу та повернути впевненість у собі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять не поспішати з висновками — інформація, яку ви отримаєте сьогодні, може виявитися глибшою, ніж здається. Ваша інтуїція підкаже правильний шлях, якщо довіритеся їй.

Рак (22 червня — 22 липня)

Емоційний фон дня буде стабільнішим, ніж зазвичай. Використайте цей момент, щоб поговорити з близькими або пробачити старі образи — це допоможе відпустити минуле.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Не прагніть бути в центрі уваги — сьогодні краще зосередитися на внутрішніх процесах. Спокій і самодисципліна принесуть більше користі, ніж зовнішній блиск.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви відчуєте потужний приплив енергії, але направте його на конструктив — прибирання, планування чи завершення проєктів. День ідеальний для очищення простору і думок.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви можете отримати знакову пораду або натхнення з неочікуваного джерела. Не відкидайте дрібні деталі — у них може критися рішення важливої проблеми.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день відкриє вам істину, яку ви давно шукали. Слухайте не лише розум, а й серце — воно не підведе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Уникайте метушні та емоційних суперечок. Ваша сила — у витримці та спокої, а не у словесних баталіях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для спокійної роботи, самоаналізу й планування. Ви зможете побачити перспективи, які раніше здавалися туманними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете відчути потребу усамітнитися або побути наодинці з думками — це піде лише на користь. Інтуїція підкаже, як діяти далі й на що варто звернути увагу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ця субота подарує душевне тепло та гармонію, якщо ви дозволите собі відпочити. Не аналізуйте надто — просто дозвольте життю текти своїм природним ритмом.

