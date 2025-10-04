Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:01
Гороскоп по картам Таро на 4 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сегодня, 4 октября, карты Таро открывают неожиданные истины для каждого знака Зодиака. Для кого-то этот день — шанс найти новые возможности, а для других — напоминание об осторожности и дисциплине.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 4 октября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Вы слишком держитесь за материальное и рискуете потерять внутренний баланс. Карта дня советует задуматься, соответствуют ли ваши стремления истинным целям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодня вас ждет вознаграждение за предыдущие усилия. Вы почувствуете гордость за достигнутое и уверенность в собственных силах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Иерофант"

В эту субботу вы найдете поддержку в кругу единомышленников. Карта "Иерофант" советует не идти самостоятельно, а воспользоваться мудростью тех, кто уже прошел этот путь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

На горизонте появляется новый шанс, и вам следует его принять. Вселенная открывает двери для начала дела, которое вдохновляет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Вы на правильном пути, но нужно еще больше настойчивости. Карта дня напоминает: только ежедневный труд ведет к мастерству.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Повешенный"

Вы можете почувствовать застой, но это время для переоценки. Карты Таро советуют не спешить, а изменить взгляд на ситуацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Сегодня у вас есть шанс проявить лидерство и уверенность. Используйте свой опыт и мудрость, чтобы добиться успеха.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Вы сегодня особенно заботливы и щедры. Карта "Королева Пентаклей" подсказывает: ваша доброта принесет гармонию в отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

День может пройти в соперничестве или соревнованиях. Используйте свою энергию, чтобы доказать силу и отстоять позиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Жезлов" (перевернутая)

Возможны задержки или сомнения в собственных действиях. Карта дня советует сделать паузу и внимательно пересмотреть свои планы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Справедливость" (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с несправедливостью или манипуляциями. Важно сохранять трезвый рассудок и отстаивать истину.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Жрица"

Ваша интуиция сегодня на пике. Карты Таро советуют довериться внутреннему голосу и не делиться своими планами раньше времени.

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Каким знакам Зодиака первые выходные октября откроют острую правду.

Какие знаки Зодиака осуществят свои мечты уже в октябре.

Каким знакам Зодиака второй месяц осени принесет большие победы.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносную любовь в октябре.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
