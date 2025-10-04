Гороскоп по картам Таро на 4 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября 2025 по Таро
Сегодня, 4 октября, карты Таро открывают неожиданные истины для каждого знака Зодиака. Для кого-то этот день — шанс найти новые возможности, а для других — напоминание об осторожности и дисциплине.
Сегодня, 4 октября, карты Таро открывают неожиданные истины для каждого знака Зодиака.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Вы слишком держитесь за материальное и рискуете потерять внутренний баланс. Карта дня советует задуматься, соответствуют ли ваши стремления истинным целям.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Девятка Пентаклей"
Сегодня вас ждет вознаграждение за предыдущие усилия. Вы почувствуете гордость за достигнутое и уверенность в собственных силах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Иерофант"
В эту субботу вы найдете поддержку в кругу единомышленников. Карта "Иерофант" советует не идти самостоятельно, а воспользоваться мудростью тех, кто уже прошел этот путь.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
На горизонте появляется новый шанс, и вам следует его принять. Вселенная открывает двери для начала дела, которое вдохновляет.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Вы на правильном пути, но нужно еще больше настойчивости. Карта дня напоминает: только ежедневный труд ведет к мастерству.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Повешенный"
Вы можете почувствовать застой, но это время для переоценки. Карты Таро советуют не спешить, а изменить взгляд на ситуацию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Пентаклей"
Сегодня у вас есть шанс проявить лидерство и уверенность. Используйте свой опыт и мудрость, чтобы добиться успеха.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Королева Пентаклей"
Вы сегодня особенно заботливы и щедры. Карта "Королева Пентаклей" подсказывает: ваша доброта принесет гармонию в отношения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
День может пройти в соперничестве или соревнованиях. Используйте свою энергию, чтобы доказать силу и отстоять позиции.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Паж Жезлов" (перевернутая)
Возможны задержки или сомнения в собственных действиях. Карта дня советует сделать паузу и внимательно пересмотреть свои планы.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Справедливость" (перевернутая)
Сегодня вы можете столкнуться с несправедливостью или манипуляциями. Важно сохранять трезвый рассудок и отстаивать истину.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Жрица"
Ваша интуиция сегодня на пике. Карты Таро советуют довериться внутреннему голосу и не делиться своими планами раньше времени.
