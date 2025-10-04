Відео
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:01
Гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сьогодні, 4 жовтня, карти Таро відкривають несподівані істини для кожного знаку Зодіаку. Для когось цей день — шанс знайти нові можливості, а для інших — нагадування про обережність і дисципліну.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 4 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ви надто тримаєтеся за матеріальне і ризикуєте втратити внутрішній баланс. Карта дня радить замислитися, чи ваші прагнення відповідають справжнім цілям.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Сьогодні на вас чекає винагорода за попередні зусилля. Ви відчуєте гордість за досягнуте і впевненість у власних силах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Ієрофант"

У цю суботу ви знайдете підтримку в колі однодумців. Карта "Ієрофант" радить не йти самостійно, а скористатися мудрістю тих, хто вже пройшов цей шлях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

На горизонті з'являється новий шанс, і вам слід його прийняти. Всесвіт відкриває двері для початку справи, яка надихає.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ви на правильному шляху, але потрібно ще більше наполегливості. Карта дня нагадує: лише щоденна праця веде до майстерності.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Повішений"

Ви можете відчути застій, але це час для переоцінки. Карти Таро радять не поспішати, а змінити погляд на ситуацію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Сьогодні у вас є шанс проявити лідерство та впевненість. Використайте свій досвід і мудрість, щоб досягти успіху.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ви сьогодні особливо турботливі та щедрі. Карта "Королева Пентаклів" підказує: ваша доброта принесе гармонію у стосунки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

День може пройти у суперництві чи змаганнях. Використайте свою енергію, щоб довести силу і відстояти позиції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Жезлів" (перевернута)

Можливі затримки чи сумніви у власних діях. Карта дня радить зробити паузу й уважно переглянути свої плани.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Справедливість" (перевернута)

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з несправедливістю чи маніпуляціями. Важливо зберігати тверезий розум і відстоювати істину.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Жриця"

Ваша інтуїція сьогодні на піку. Карти Таро радять довіритися внутрішньому голосу і не ділитися своїми планами завчасно.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку перші вихідні жовтня відкриють гостру правду

Які знаки Зодіаку здійснять свої мрії вже у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені принесе великі перемоги.

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні.

гороскоп знаки Зодіаку 4 жовтня передбачення карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
