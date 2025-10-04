Гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня 2025 за Таро
Сьогодні, 4 жовтня, карти Таро відкривають несподівані істини для кожного знаку Зодіаку. Для когось цей день — шанс знайти нові можливості, а для інших — нагадування про обережність і дисципліну.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 4 жовтня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Ви надто тримаєтеся за матеріальне і ризикуєте втратити внутрішній баланс. Карта дня радить замислитися, чи ваші прагнення відповідають справжнім цілям.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"
Сьогодні на вас чекає винагорода за попередні зусилля. Ви відчуєте гордість за досягнуте і впевненість у власних силах.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Ієрофант"
У цю суботу ви знайдете підтримку в колі однодумців. Карта "Ієрофант" радить не йти самостійно, а скористатися мудрістю тих, хто вже пройшов цей шлях.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
На горизонті з'являється новий шанс, і вам слід його прийняти. Всесвіт відкриває двері для початку справи, яка надихає.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Ви на правильному шляху, але потрібно ще більше наполегливості. Карта дня нагадує: лише щоденна праця веде до майстерності.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Повішений"
Ви можете відчути застій, але це час для переоцінки. Карти Таро радять не поспішати, а змінити погляд на ситуацію.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Король Пентаклів"
Сьогодні у вас є шанс проявити лідерство та впевненість. Використайте свій досвід і мудрість, щоб досягти успіху.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Королева Пентаклів"
Ви сьогодні особливо турботливі та щедрі. Карта "Королева Пентаклів" підказує: ваша доброта принесе гармонію у стосунки.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "П'ятірка Жезлів"
День може пройти у суперництві чи змаганнях. Використайте свою енергію, щоб довести силу і відстояти позиції.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Паж Жезлів" (перевернута)
Можливі затримки чи сумніви у власних діях. Карта дня радить зробити паузу й уважно переглянути свої плани.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Справедливість" (перевернута)
Сьогодні ви можете зіштовхнутися з несправедливістю чи маніпуляціями. Важливо зберігати тверезий розум і відстоювати істину.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Жриця"
Ваша інтуїція сьогодні на піку. Карти Таро радять довіритися внутрішньому голосу і не ділитися своїми планами завчасно.
