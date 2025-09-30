Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября 2025 по Таро

Дата публикации 30 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Последний день сентября обещает быть богатым на внутренние открытия и судьбоносные подсказки. По предсказаниям карт Таро, 30 сентября поможет каждому из нас лучше понять свои желания и определиться с тем, что стоит оставить в прошлом. Для одних знаков Зодиака этот вторник станет стартом новых возможностей, для других — напоминанием, что пора менять правила игры.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 30 сентября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Карта дня говорит об упущенных возможностях, но в то же время напоминает: шансов всегда будет больше, чем кажется. Не позволяйте одной неудаче остановить вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов"

"Королева Жезлов" показывает, что сейчас вы способны преодолеть любые вызовы. Ваша сила в уверенности и настойчивости. Внутренняя решимость поможет вам двигаться вперед, несмотря на препятствия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Этот день может принести неожиданные трудности. Но карта дня напоминает: вы умеете приспосабливаться и всегда находите способ превратить поражение в новую возможность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Карта дня призывает вас выйти из зоны комфорта и решиться на шаг, который вы давно откладывали. Сегодня вашим главным оружием станет храбрость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня ваш мир будет сиять ярче, чем обычно. Карта "Звезда" обещает надежду, вдохновение и восстановление веры в собственные силы.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро Король Жезлов (перевернутая)

Вы всегда стремитесь к совершенству, но сегодня рискуете быть слишком строгими к себе. Карта дня напоминает: даже ошибки — это опыт. Позвольте себе не все делать идеально.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня вы почувствуете потребность обратиться к собственной мудрости и традициям. "Иерофант" советует прислушаться к духовным знаниям и собственным убеждениям. Это день, когда стоит восстановить связь с тем, что для вас действительно ценно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Вам может быть сложно признать, что определенные отношения или ситуации истощают. Карта дня призывает честно посмотреть на вещи: если гармонии нет, пришло время перемен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

Сегодня Вселенная открывает перед вами двери к реализации мечты. "Маг" символизирует силу намерений и способность творить собственную реальность. Запишите свои цели, представьте их как можно четче и начните действовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы сейчас в процессе поиска баланса, особенно в материальных вопросах. "Двойка Пентаклей" призывает правильно расставить приоритеты и гибко подходить к новым задачам. Финансовое планирование сегодня поможет избежать лишних проблем в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Вас ждет новый эмоциональный старт. "Туз Кубков" символизирует возрождение, вдохновение и начало чего-то светлого. Это может быть новая любовь, восстановление гармонии в отношениях или просто прилив энергии, дарующий желание творить и жить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Пришло время освободиться от всего, что вас сдерживает. Карта дня призывает пересмотреть отношения или привычки, которые истощают. Сегодня Вселенная подталкивает вас к честности перед собой.

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Каким знакам Зодиака придется принять сложное решение с 30 сентября по 5 октября.

Кому новая неделя принесет фантастический денежный успех.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре 2025.

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными во второй месяц осени.

гороскоп знаки Зодиака 30 сентября предсказания карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
