Гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Последний день сентября обещает быть богатым на внутренние открытия и судьбоносные подсказки. По предсказаниям карт Таро, 30 сентября поможет каждому из нас лучше понять свои желания и определиться с тем, что стоит оставить в прошлом. Для одних знаков Зодиака этот вторник станет стартом новых возможностей, для других — напоминанием, что пора менять правила игры.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 30 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Карта дня говорит об упущенных возможностях, но в то же время напоминает: шансов всегда будет больше, чем кажется. Не позволяйте одной неудаче остановить вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Жезлов"

"Королева Жезлов" показывает, что сейчас вы способны преодолеть любые вызовы. Ваша сила в уверенности и настойчивости. Внутренняя решимость поможет вам двигаться вперед, несмотря на препятствия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Этот день может принести неожиданные трудности. Но карта дня напоминает: вы умеете приспосабливаться и всегда находите способ превратить поражение в новую возможность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Карта дня призывает вас выйти из зоны комфорта и решиться на шаг, который вы давно откладывали. Сегодня вашим главным оружием станет храбрость.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня ваш мир будет сиять ярче, чем обычно. Карта "Звезда" обещает надежду, вдохновение и восстановление веры в собственные силы.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро Король Жезлов (перевернутая)

Вы всегда стремитесь к совершенству, но сегодня рискуете быть слишком строгими к себе. Карта дня напоминает: даже ошибки — это опыт. Позвольте себе не все делать идеально.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня вы почувствуете потребность обратиться к собственной мудрости и традициям. "Иерофант" советует прислушаться к духовным знаниям и собственным убеждениям. Это день, когда стоит восстановить связь с тем, что для вас действительно ценно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Вам может быть сложно признать, что определенные отношения или ситуации истощают. Карта дня призывает честно посмотреть на вещи: если гармонии нет, пришло время перемен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

Сегодня Вселенная открывает перед вами двери к реализации мечты. "Маг" символизирует силу намерений и способность творить собственную реальность. Запишите свои цели, представьте их как можно четче и начните действовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы сейчас в процессе поиска баланса, особенно в материальных вопросах. "Двойка Пентаклей" призывает правильно расставить приоритеты и гибко подходить к новым задачам. Финансовое планирование сегодня поможет избежать лишних проблем в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Вас ждет новый эмоциональный старт. "Туз Кубков" символизирует возрождение, вдохновение и начало чего-то светлого. Это может быть новая любовь, восстановление гармонии в отношениях или просто прилив энергии, дарующий желание творить и жить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Пришло время освободиться от всего, что вас сдерживает. Карта дня призывает пересмотреть отношения или привычки, которые истощают. Сегодня Вселенная подталкивает вас к честности перед собой.

