Гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Останній день вересня обіцяє бути багатим на внутрішні відкриття та доленосні підказки. За віщуванням карт Таро, 30 вересня допоможе кожному з нас краще зрозуміти свої бажання й визначитися з тим, що варто залишити у минулому. Для одних знаків Зодіаку цей вівторок стане стартом нових можливостей, для інших — нагадуванням, що час змінювати правила гри.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 30 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Карта дня говорить про втрачені можливості, але водночас нагадує: шансів завжди буде більше, ніж здається. Не дозволяйте одній невдачі зупинити вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

"Королева Жезлів" показує, що зараз ви здатні подолати будь-які виклики. Ваша сила у впевненості й наполегливості. Внутрішня рішучість допоможе вам рухатися вперед, не зважаючи на перешкоди.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

Цей день може принести несподівані труднощі. Але карта дня нагадує: ви вмієте пристосовуватися й завжди знаходите спосіб перетворити поразку на нову можливість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Карта дня закликає вас вийти із зони комфорту й наважитися на крок, який ви давно відкладали. Сьогодні вашою головною зброєю стане хоробрість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ваш світ сяятиме яскравіше, ніж зазвичай. Карта "Зірка" обіцяє надію, натхнення та відновлення віри у власні сили.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро Король Жезлів (перевернута)

Ви завжди прагнете досконалості, але сьогодні ризикуєте бути надто суворими до себе. Карта дня нагадує: навіть помилки — це досвід. Дозвольте собі не все робити ідеально.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні ви відчуєте потребу звернутися до власної мудрості та традицій. "Ієрофант" радить прислухатися до духовних знань і власних переконань. Це день, коли варто відновити зв'язок із тим, що для вас справді цінне.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Вам може бути складно визнати, що певні стосунки чи ситуації виснажують. Карта дня закликає чесно подивитися на речі: якщо гармонії немає, настав час змін.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні Всесвіт відкриває перед вами двері до реалізації мрій. "Маг" символізує силу намірів і здатність творити власну реальність. Запишіть свої цілі, уявіть їх якомога чіткіше і почніть діяти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Ви зараз у процесі пошуку балансу, особливо в матеріальних питаннях. "Двійка Пентаклів" закликає правильно розставити пріоритети й гнучко підходити до нових завдань. Фінансове планування сьогодні допоможе уникнути зайвих проблем у майбутньому.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

На вас чекає новий емоційний старт. "Туз Кубків" символізує відродження, натхнення й початок чогось світлого. Це може бути нове кохання, відновлення гармонії у стосунках чи просто прилив енергії, що дарує бажання творити й жити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол" (перевернута)

Настав час звільнитися від усього, що вас стримує. Карта дня закликає переглянути стосунки чи звички, які виснажують. Сьогодні Всесвіт підштовхує вас до чесності перед собою.

