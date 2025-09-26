Гороскоп по картам Таро на 26 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Пятница, 26 сентября, по пророчеству карт Таро, обещает быть днем внутренних открытий и неожиданных поворотов. Это время, когда знакам Зодиака стоит прислушаться к себе и посмотреть на события с другого ракурса. Для кого-то это будет день освобождения от сомнений, для кого-то — момент, когда важно признать собственную силу и двигаться вперед, даже несмотря на трудности.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 26 сентября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Вы наконец видите выход из ситуации, где чувствовали себя загнанными в угол. Карты Таро напоминают: ограничения существуют только в вашей голове. Сегодня у вас есть шанс вырваться из круга сомнений и обрести свободу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вы можете чувствовать легкую неуверенность в своих силах. Но это лишь временное состояние. Карты Таро показывают, что даже самые сильные люди имеют моменты слабости. Позвольте себе передохнуть.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Вы задаете себе слишком много вопросов и сомневаетесь в выборе. Карта дня говорит: ответы обязательно придут, но нужно немного больше терпения. Ищите истину внутри себя и не спешите с выводами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня карты Таро показывают эмоциональную привязанность, которая мешает двигаться дальше. Найдите здоровый способ прожить эмоции — разговор, письмо или иной способ поможет вам отпустить груз.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

Трудности вас не пугают, даже если они длятся дольше, чем хотелось бы. Карта дня подтверждает: вы готовы пережить бурю и выйти сильнее. Воспринимайте трудности как опыт и шаг вперед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Ваш путь к успеху пролегает через усердие и системность. "Королева Пентаклей" говорит о результативности, которая придет благодаря вашему трудолюбию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

26 сентября вы удивите окружающих своей силой и выносливостью. "Девятка Жезлов" показывает, что вы готовы бороться до конца за то, что вам важно. Не сдавайтесь, даже если путь кажется трудным — победа рядом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

Ваши желания сегодня могут остаться частично нереализованными. Карта дня указывает: результат будет, но он может оказаться не таким, как вы ожидали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов" (перевернутая)

В эту пятницу возможны задержки в делах или неожиданные преграды. Но это лишь испытания. Карта дня напоминает: у вас есть силы, чтобы преодолеть препятствия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Вы часто слишком строги к себе. "Девятка Мечей" показывает волнение и страх ошибиться. Но даже трудности — это опыт, который ведет к мудрости. Не ругайте себя за мелкие неудачи, они лишь учат вас двигаться дальше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Сегодня вы получите заслуженное признание. "Шестерка Жезлов" символизирует победу, поддержку и одобрение со стороны окружающих. Принимайте похвалу достойно и помните о собственной ценности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей"

26 сентября у вас открывается пространство для новых впечатлений и знаний. "Паж Мечей" призывает открываться миру и искать вдохновение в простых вещах. Больше двигайтесь, исследуйте и общайтесь — мир готов дать вам новые идеи.

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Каким знакам Зодиака ждать финансовой удачи до 28 сентября.

Какие знаки Зодиака переживут расставание до конца сентября.

Какие знаки Зодиака ожидают судьбоносные события в первый месяц осени.

Каким знакам Зодиака нереально будет везти до конца сентября.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносную любовь в октябре 2025.