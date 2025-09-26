Гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

П'ятниця, 26 вересня, за пророцтвом карт Таро, обіцяє бути днем внутрішніх відкриттів та несподіваних поворотів. Це час, коли знакам Зодіаку варто прислухатися до себе і подивитися на події з іншого ракурсу. Для когось це буде день звільнення від сумнівів, для когось — момент, коли важливо визнати власну силу й рухатися вперед, навіть попри труднощі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 26 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Ви нарешті бачите вихід із ситуації, де почувалися загнаними у кут. Карти Таро нагадують: обмеження існують лише у вашій голові. Сьогодні ви маєте шанс вирватися з кола сумнівів і знайти свободу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчувати легку невпевненість у своїх силах. Але це лише тимчасовий стан. Карти Таро показують, що навіть найсильніші люди мають моменти слабкості. Дозвольте собі перепочити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Ви ставите собі надто багато питань і сумніваєтеся у виборі. Карта дня говорить: відповіді обов'язково прийдуть, але потрібно трохи більше терпіння. Шукайте істину всередині себе і не поспішайте з висновками.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні карти Таро показують емоційну прив'язаність, яка заважає рухатися далі. Знайдіть здоровий спосіб прожити емоції — розмова, письмо чи інший спосіб допоможе вам відпустити тягар.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вежа" (перевернута)

Труднощі вас не лякають, навіть якщо вони тривають довше, ніж хотілося б. Карта дня підтверджує: ви готові пережити бурю і вийти сильнішими. Сприймайте труднощі як досвід і крок уперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Ваш шлях до успіху пролягає через старанність та системність. "Королева Пентаклів" говорить про результативність, яка прийде завдяки вашій працьовитості.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

26 вересня ви здивуєте оточення своєю силою і витривалістю. "Дев'ятка Жезлів" показує, що ви готові боротися до кінця за те, що вам важливо. Не здавайтеся, навіть якщо шлях здається важким — перемога поруч.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

Ваші бажання сьогодні можуть залишитися частково нереалізованими. Карта дня вказує: результат буде, але він може виявитися не таким, як ви очікували.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів" (перевернута)

У цю п'ятницю можливі затримки у справах або несподівані перепони. Але це лише випробування. Карта дня нагадує: у вас є сили, щоб подолати перешкоди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ви часто надто суворі до себе. "Дев'ятка Мечів" показує хвилювання і страх помилитися. Але навіть труднощі — це досвід, який веде до мудрості. Не картайте себе за дрібні невдачі, вони лише вчать вас рухатися далі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Сьогодні ви отримаєте заслужене визнання. "Шістка Жезлів" символізує перемогу, підтримку і схвалення з боку оточення. Приймайте похвалу гідно і пам'ятайте про власну цінність.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів"

26 вересня у вас відкривається простір для нових вражень і знань. "Паж Мечів" закликає відкриватися світові і шукати натхнення у простих речах. Більше рухайтесь, досліджуйте і спілкуйтеся — світ готовий дати вам нові ідеї.

