Гороскоп по картам Таро на 25 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Четверг, 25 сентября, обещает стать днем неожиданных открытий для многих знаков Зодиака. Сегодня карты Таро подсказывают, где стоит проявить решительность, а где — довериться интуиции, как найти баланс между риском и осторожностью и направить энергию в нужное русло.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 25 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Ваши желания сегодня могут осуществиться. Карта дня говорит, что сейчас у вас есть все шансы на успех. Не позволяйте сомнениям или страхам управлять вами, действуйте решительно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Пришло время отпустить прошлое. "Тройка Мечей" перевернутая символизирует преодоление старых обид и разочарований. Вы готовы двигаться вперед и использовать свою энергию продуктивно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Сегодня нужно проявить смелость и взять ответственность за свои решения. Карта "Император" призывает использовать внутреннюю силу и говорить правду.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Карта дня предупреждает Раков: не тратьте свое время на то, что не приносит развития. Сегодня стоит действовать решительно, а не откладывать важное. Также не позволяйте другим тормозить ваш прогресс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

25 сентября нужно принимать решения быстрее, не останавливаясь на "а что если". Карта "Двойка Жезлов" подсказывает: возможности не будут ждать вечно. Доверяйте своему уму и интуиции.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Ваши старания и планирование принесут ощутимый результат. "Десятка Пентаклей" символизирует материальный успех и финансовую стабильность. День благоприятен для проектов, требующих терпения и внимания к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

Этот четверг не время откладывать важные дела. Карта дня предупреждает о риске казаться пассивными или ленивыми. Проявляйте активность, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Вы узнаете что-то новое о человеке, что изменит ваше мнение о нем. Перевернутая карта "Рыцарь Пентаклей" призывает внимательно слушать и прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодня ваши мечты и стремления могут воплотиться в реальность. Карта дня обещает материальный успех и удовлетворение от результатов собственного труда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Солнце"

День обещает быть ярким и радостным. Карта "Солнце" символизирует благодарность, гармонию и осознание ценности жизни. Сегодня уделите внимание мелочам и заряжайтесь позитивом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир" (перевернутая)

Завершается один этап вашей жизни, открывая путь для нового. Карта дня напоминает: прощание с прошлым — это подготовка к будущему. Примите перемены, даже если они кажутся сложными, и откройте двери новым возможностям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня у вас появится блестящая идея, которую стоит реализовать. "Туз Жезлов" символизирует начало нового проекта или вдохновение для важных действий. Направляйте свою энергию на то, что вам действительно важно.

