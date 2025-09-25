Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября 2025 по Таро

Дата публикации 25 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 25 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Четверг, 25 сентября, обещает стать днем неожиданных открытий для многих знаков Зодиака. Сегодня карты Таро подсказывают, где стоит проявить решительность, а где — довериться интуиции, как найти баланс между риском и осторожностью и направить энергию в нужное русло.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 25 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Ваши желания сегодня могут осуществиться. Карта дня говорит, что сейчас у вас есть все шансы на успех. Не позволяйте сомнениям или страхам управлять вами, действуйте решительно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Пришло время отпустить прошлое. "Тройка Мечей" перевернутая символизирует преодоление старых обид и разочарований. Вы готовы двигаться вперед и использовать свою энергию продуктивно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Сегодня нужно проявить смелость и взять ответственность за свои решения. Карта "Император" призывает использовать внутреннюю силу и говорить правду.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

Карта дня предупреждает Раков: не тратьте свое время на то, что не приносит развития. Сегодня стоит действовать решительно, а не откладывать важное. Также не позволяйте другим тормозить ваш прогресс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

25 сентября нужно принимать решения быстрее, не останавливаясь на "а что если". Карта "Двойка Жезлов" подсказывает: возможности не будут ждать вечно. Доверяйте своему уму и интуиции.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Ваши старания и планирование принесут ощутимый результат. "Десятка Пентаклей" символизирует материальный успех и финансовую стабильность. День благоприятен для проектов, требующих терпения и внимания к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

Этот четверг не время откладывать важные дела. Карта дня предупреждает о риске казаться пассивными или ленивыми. Проявляйте активность, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Вы узнаете что-то новое о человеке, что изменит ваше мнение о нем. Перевернутая карта "Рыцарь Пентаклей" призывает внимательно слушать и прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодня ваши мечты и стремления могут воплотиться в реальность. Карта дня обещает материальный успех и удовлетворение от результатов собственного труда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Солнце"

День обещает быть ярким и радостным. Карта "Солнце" символизирует благодарность, гармонию и осознание ценности жизни. Сегодня уделите внимание мелочам и заряжайтесь позитивом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир" (перевернутая)

Завершается один этап вашей жизни, открывая путь для нового. Карта дня напоминает: прощание с прошлым — это подготовка к будущему. Примите перемены, даже если они кажутся сложными, и откройте двери новым возможностям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня у вас появится блестящая идея, которую стоит реализовать. "Туз Жезлов" символизирует начало нового проекта или вдохновение для важных действий. Направляйте свою энергию на то, что вам действительно важно.

гороскоп знаки Зодиака предсказания карты Таро 25 сентября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
