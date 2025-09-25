Гороскоп за картами Таро на 25 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Четвер, 25 вересня, обіцяє стати днем несподіваних відкриттів для багатьох знаків Зодіаку. Сьогодні карти Таро підказують, де варто проявити рішучість, а де — довіритися інтуїції, як знайти баланс між ризиком і обережністю та спрямувати енергію у потрібне річище.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 25 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ваші бажання сьогодні можуть здійснитися. Карта дня говорить, що зараз у вас є всі шанси на успіх. Не дозволяйте сумнівам або страхам керувати вами, дійте рішуче.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Настав час відпустити минуле. "Трійка Мечів" перевернута символізує подолання старих образ і розчарувань. Ви готові рухатися вперед і використовувати свою енергію продуктивно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні потрібно проявити сміливість і взяти відповідальність за свої рішення. Карта "Імператор" закликає використовувати внутрішню силу та говорити правду.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Повішений" (перевернута)

Карта дня попереджає Раків: не витрачайте свій час на те, що не приносить розвитку. Сьогодні варто діяти рішуче, а не відкладати важливе. Також не дозволяйте іншим гальмувати ваш прогрес.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

25 вересня потрібно приймати рішення швидше, не зупиняючись на "а що якщо". Карта "Двійка Жезлів" підказує: можливості не будуть чекати вічно. Довіряйте своєму розуму та інтуїції.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ваші старання та планування принесуть відчутний результат. "Десятка Пентаклів" символізує матеріальний успіх і фінансову стабільність. День сприятливий для проєктів, які потребують терпіння та уваги до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

Цей четвер не час відкладати важливі справи. Карта дня попереджає про ризик здаватись пасивними або лінивими. Проявляйте активність, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Рицар Пентаклів" (перевернута)

Ви дізнаєтеся щось нове про людину, що змінить вашу думку про неї. Перевернута карта "Рицар Пентаклів" закликає уважно слухати і прислухатися до підказок внутрішнього голосу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Сьогодні ваші мрії і прагнення можуть втілитися у реальність. Карта дня обіцяє матеріальний успіх і задоволення від результатів власної праці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сонце"

День обіцяє бути яскравим і радісним. Карта "Сонце" символізує вдячність, гармонію та усвідомлення цінності життя. Сьогодні приділіть увагу дрібницям і заряджайтеся позитивом.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ" (перевернута)

Завершується один етап вашого життя, відкриваючи шлях для нового. Карта дня нагадує: прощання з минулим — це підготовка до майбутнього. Прийміть зміни, навіть якщо вони здаються складними, і відкрийте двері новим можливостям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні у вас з'явиться блискуча ідея, яку варто реалізувати. "Туз Жезлів" символізує початок нового проєкту або натхнення для важливих дій. Спрямовуйте свою енергію на те, що вам дійсно важливо.

Також радимо звернути увагу на інші передбачення магічних карт Таро

На які знаки Зодіаку чекає фінансова фортуна до 28 вересня.

Хто зі знаків Зодіаку переживе розставання до кінця вересня.

Кому зі знаків Зодіаку перший місяць осені обіцяє доленосні події.

Яким знакам Зодіаку нереально щаститиме до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосне кохання у жовтні 2025.