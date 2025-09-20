Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Суббота, 20 сентября, готовит для представителей зодиакального круга немало сюрпризов. Карты Таро сегодня открывают скрытые возможности, предупреждают о ловушках и учат доверять собственной интуиции. Для одних знаков Зодиака этот день станет стартом новых финансовых шансов, для других — напоминанием, что пора замедлиться и дать себе передышку. Кто-то почувствует прилив сил и готовность к решительным шагам, а кто-то — осознает потребность отпустить прошлое и сделать шаг в неизвестное.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 20 сентября 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Сегодня Вселенная подбрасывает вам шанс, который способен изменить финансовое положение. Суббота станет благоприятным днем для решительных действий. Карты Таро советуют не бояться нового — даже если вы испытываете сомнения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Перемены могут сбивать вас с толку, но не стоит прятаться от них. Карта дня напоминает: даже если ситуация выглядит тревожной, она не так страшна, как кажется. Прежде чем реагировать, сделайте паузу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Вы можете почувствовать себя одинокими. Но это не так и чтобы убедиться в этом, достаточно позвонить друзьям, посетить близких. Суббота благоприятна для налаживания отношений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Сегодня вас могут охватить сомнения в собственных силах. Карты Таро советуют искать ответы не снаружи, а в себе. Перевернутая "Сила" говорит об испытании внутренней уверенности, но в то же время — о шансе ее укрепить. Не позволяйте страхам управлять вами, прислушивайтесь к интуиции.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Не бойтесь, если сегодня интуиция как будто замолчала. Перевернутая "Верховная Жрица" подсказывает: нужно время, чтобы восстановить контакт с внутренним голосом. Суббота станет днем переосмысления — вы поймете, что даже временная тишина открывает простор для новых решений.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов" (перевернутая)

Вы можете чувствовать, что события разворачиваются слишком медленно. Однако задержки — это не поражение, а шанс передохнуть и лучше подготовиться. Карта дня предупреждает: не подгоняйте ситуацию. Позвольте событиям развиваться в своем темпе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вам может казаться, что нет сил двигаться дальше. Но карты Таро советуют действовать даже тогда, когда нет вдохновения. "Паж Пентаклей" в перевернутом положении предупреждает: прокрастинация способна разрушить планы. Так что начинайте делать маленькие шаги, и мотивация появится в процессе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Императрица"

Это ваш день творчества и вдохновения. Карты Таро подсказывают: вы готовы создавать новое — в отношениях, работе или личном развитии. "Императрица" символизирует заботу и силу, которая рождает новые возможности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня вам важно быть заботливыми не только к другим, но и к себе. Карты Таро подсказывают: финансовые дела и бытовые вопросы будут решаться удачно, если вы подойдете к ним мудро и спокойно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Смерть"

Окончание одного этапа открывает путь новому. Карта дня указывает: сегодня вам стоит отпустить то, что давно потеряло смысл. Смерть символизирует трансформацию, поэтому не бойтесь перемен. Они принесут новые силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов" (перевернутая)

Вам может казаться, что будущее туманно и непонятно. Но это лишь этап — испытание вашего терпения. Перевернутая "Тройка Жезлов" подсказывает: не спешите с решениями, позвольте времени расставить акценты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Ваш путь ведет к исцелению. Карта дня показывает: пришло время отпустить разочарования и обиды. Это завершение болезненного этапа и готовность открыться доверию и радости. Суббота станет днем внутреннего очищения и легкости.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
