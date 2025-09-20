Гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Суббота, 20 сентября, готовит для представителей зодиакального круга немало сюрпризов. Карты Таро сегодня открывают скрытые возможности, предупреждают о ловушках и учат доверять собственной интуиции. Для одних знаков Зодиака этот день станет стартом новых финансовых шансов, для других — напоминанием, что пора замедлиться и дать себе передышку. Кто-то почувствует прилив сил и готовность к решительным шагам, а кто-то — осознает потребность отпустить прошлое и сделать шаг в неизвестное.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 20 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Сегодня Вселенная подбрасывает вам шанс, который способен изменить финансовое положение. Суббота станет благоприятным днем для решительных действий. Карты Таро советуют не бояться нового — даже если вы испытываете сомнения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Перемены могут сбивать вас с толку, но не стоит прятаться от них. Карта дня напоминает: даже если ситуация выглядит тревожной, она не так страшна, как кажется. Прежде чем реагировать, сделайте паузу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Вы можете почувствовать себя одинокими. Но это не так и чтобы убедиться в этом, достаточно позвонить друзьям, посетить близких. Суббота благоприятна для налаживания отношений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Сегодня вас могут охватить сомнения в собственных силах. Карты Таро советуют искать ответы не снаружи, а в себе. Перевернутая "Сила" говорит об испытании внутренней уверенности, но в то же время — о шансе ее укрепить. Не позволяйте страхам управлять вами, прислушивайтесь к интуиции.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Верховная Жрица" (перевернутая)

Не бойтесь, если сегодня интуиция как будто замолчала. Перевернутая "Верховная Жрица" подсказывает: нужно время, чтобы восстановить контакт с внутренним голосом. Суббота станет днем переосмысления — вы поймете, что даже временная тишина открывает простор для новых решений.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов" (перевернутая)

Вы можете чувствовать, что события разворачиваются слишком медленно. Однако задержки — это не поражение, а шанс передохнуть и лучше подготовиться. Карта дня предупреждает: не подгоняйте ситуацию. Позвольте событиям развиваться в своем темпе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вам может казаться, что нет сил двигаться дальше. Но карты Таро советуют действовать даже тогда, когда нет вдохновения. "Паж Пентаклей" в перевернутом положении предупреждает: прокрастинация способна разрушить планы. Так что начинайте делать маленькие шаги, и мотивация появится в процессе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Императрица"

Это ваш день творчества и вдохновения. Карты Таро подсказывают: вы готовы создавать новое — в отношениях, работе или личном развитии. "Императрица" символизирует заботу и силу, которая рождает новые возможности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня вам важно быть заботливыми не только к другим, но и к себе. Карты Таро подсказывают: финансовые дела и бытовые вопросы будут решаться удачно, если вы подойдете к ним мудро и спокойно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Смерть"

Окончание одного этапа открывает путь новому. Карта дня указывает: сегодня вам стоит отпустить то, что давно потеряло смысл. Смерть символизирует трансформацию, поэтому не бойтесь перемен. Они принесут новые силы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов" (перевернутая)

Вам может казаться, что будущее туманно и непонятно. Но это лишь этап — испытание вашего терпения. Перевернутая "Тройка Жезлов" подсказывает: не спешите с решениями, позвольте времени расставить акценты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Ваш путь ведет к исцелению. Карта дня показывает: пришло время отпустить разочарования и обиды. Это завершение болезненного этапа и готовность открыться доверию и радости. Суббота станет днем внутреннего очищения и легкости.

