Гороскоп за картами Таро на 20 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Субота, 20 вересня, готує для представників зодіакального кола чимало сюрпризів. Карти Таро сьогодні відкривають приховані можливості, попереджають про пастки та вчать довіряти власній інтуїції. Для одних знаків Зодіаку цей день стане стартом нових фінансових шансів, для інших — нагадуванням, що час уповільнитися й дати собі перепочинок. Хтось відчує прилив сил і готовність до рішучих кроків, а хтось — усвідомить потребу відпустити минуле й зробити крок у невідоме.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 20 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Сьогодні Всесвіт підкидає вам шанс, який здатен змінити фінансове становище. Субота стане сприятливим днем для рішучих дій. Карти Таро радять не боятися нового — навіть якщо ви відчуваєте сумніви.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Зміни можуть збивати вас із пантелику, але не варто ховатися від них. Карта дня нагадує: навіть якщо ситуація виглядає тривожною, вона не така страшна, як здається. Перш ніж реагувати, зробіть паузу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Ви можете відчути себе самотніми. Але це не так і щоб переконатися у цьому, достатньо подзвонити друзям, завітати до близьких. Субота сприятлива для налагодження стосунків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Сьогодні вас можуть охопити сумніви у власних силах. Карти Таро радять шукати відповіді не зовні, а в собі. Перевернута "Сила" говорить про випробування внутрішньої впевненості, але водночас — про шанс її зміцнити. Не дозволяйте страхам керувати вами, прислухайтеся до інтуїції.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Верховна Жриця" (перевернута)

Не бійтеся, якщо сьогодні інтуїція наче замовкла. Перевернута "Верховна Жриця" підказує: потрібен час, щоб відновити контакт із внутрішнім голосом. Субота стане днем переосмислення — ви зрозумієте, що навіть тимчасова тиша відкриває простір для нових рішень.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів" (перевернута)

Ви можете відчувати, що події розгортаються надто повільно. Проте затримки — це не поразка, а шанс перепочити та краще підготуватися. Карта дня попереджає: не підганяйте ситуацію. Дозвольте подіям розвиватися у своєму темпі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні вам може здаватися, що немає сил рухатися далі. Але карти Таро радять діяти навіть тоді, коли немає натхнення. "Паж Пентаклів" у перевернутому положенні попереджає: прокрастинація здатна зруйнувати плани. Тож починайте робити маленькі кроки, і мотивація з'явиться у процесі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператриця"

Це ваш день творчості й натхнення. Карти Таро підказують: ви готові створювати нове — у стосунках, роботі чи особистому розвитку. "Імператриця" символізує турботу та силу, яка народжує нові можливості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні вам важливо бути турботливими не лише до інших, а й до себе. Карти Таро підказують: фінансові справи та побутові питання вирішуватимуться вдало, якщо ви підійдете до них мудро й спокійно.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Смерть"

Закінчення одного етапу відкриває шлях новому. Карта дня вказує: сьогодні вам варто відпустити те, що давно втратило сенс. Смерть символізує трансформацію, тож не бійтеся змін. Вони принесуть нові сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів" (перевернута)

Вам може здаватися, що майбутнє туманне й незрозуміле. Але це лише етап — випробування вашого терпіння. Перевернута "Трійка Жезлів" підказує: не поспішайте з рішеннями, дозвольте часу розставити акценти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Ваш шлях веде до зцілення. Карта дня показує: настав час відпустити розчарування та образи. Це завершення болючого етапу і готовність відкритися довірі та радості. Субота стане днем внутрішнього очищення та легкості.

