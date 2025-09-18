Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Гороскоп Хороші новини ощасливлять три знаки Зодіаку вже на вихідні — Таро

Хороші новини ощасливлять три знаки Зодіаку вже на вихідні — Таро

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 22:30
Таро-гороскоп на вихідні 20-21 вересня — які знаки Зодіаку отримають хороші новини
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Вихідні 20-21 вересня обіцяють стати особливими для багатьох, але три знаки Зодіаку отримають по-справжньому хороші новини. Магічні карти Таро визначили цих щасливчиків і розповіли, що на них чекає.

Кого зі знаків Зодіаку вже от-от ощасливлять гарні новини — дізнавайтесь у точному розкладі карт Таро на Новини.LIVE.

Три знаки Зодіаку, які отримають хороші звістки на вихідних за Таро

Терези — карта Таро "Сонце"

Для Терезів ці вихідні відкриють час радості та світла. Карта "Сонце" символізує перемогу, гармонію та щирі емоції. Ви можете отримати новину, яка підтвердить правильність обраного шляху: від особистих стосунків до професійних рішень. Також можливі приємні зустрічі з людьми, які принесуть вам натхнення. Не бійтеся радіти навіть дрібницям.

 

Які знаки Зодіаку отримають хороші новини на вихідних за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Стрільців доля готує несподівані, але надзвичайно приємні зміни. Карта "Колесо Фортуни" говорить про шанс, який може кардинально змінити ваші плани на майбутнє. Це можуть бути фінансові новини, пропозиція про співпрацю або навіть подарунок, якого ви давно чекали. Ловіть момент і не вагайтеся приймати нові можливості. Ваш успіх зараз залежить від сміливості та відкритості до світу.

 

Які знаки Зодіаку отримають хороші новини на вихідних за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Закохані"

Рибам Таро віщують приємні новини у сфері особистого життя. Карта "Закохані" символізує гармонію у стосунках, примирення або початок нового етапу кохання. Це можуть бути звістки від близької людини, зізнання у почуттях чи несподівана зустріч. Для тих, хто самотній, вихідні принесуть шанс відкритися новим знайомствам. Порада карт: прислухайтеся до серця, а не до логіки.

 

Які знаки Зодіаку отримають хороші новини на вихідних за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

гороскоп знаки Зодіаку передбачення новини карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
