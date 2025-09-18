Таро-гороскоп на вихідні 20-21 вересня — які знаки Зодіаку отримають хороші новини

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Вихідні 20-21 вересня обіцяють стати особливими для багатьох, але три знаки Зодіаку отримають по-справжньому хороші новини. Магічні карти Таро визначили цих щасливчиків і розповіли, що на них чекає.

Кого зі знаків Зодіаку вже от-от ощасливлять гарні новини — дізнавайтесь у точному розкладі карт Таро на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Три знаки Зодіаку, які отримають хороші звістки на вихідних за Таро

Терези — карта Таро "Сонце"

Для Терезів ці вихідні відкриють час радості та світла. Карта "Сонце" символізує перемогу, гармонію та щирі емоції. Ви можете отримати новину, яка підтвердить правильність обраного шляху: від особистих стосунків до професійних рішень. Також можливі приємні зустрічі з людьми, які принесуть вам натхнення. Не бійтеся радіти навіть дрібницям.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Стрільців доля готує несподівані, але надзвичайно приємні зміни. Карта "Колесо Фортуни" говорить про шанс, який може кардинально змінити ваші плани на майбутнє. Це можуть бути фінансові новини, пропозиція про співпрацю або навіть подарунок, якого ви давно чекали. Ловіть момент і не вагайтеся приймати нові можливості. Ваш успіх зараз залежить від сміливості та відкритості до світу.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Закохані"

Рибам Таро віщують приємні новини у сфері особистого життя. Карта "Закохані" символізує гармонію у стосунках, примирення або початок нового етапу кохання. Це можуть бути звістки від близької людини, зізнання у почуттях чи несподівана зустріч. Для тих, хто самотній, вихідні принесуть шанс відкритися новим знайомствам. Порада карт: прислухайтеся до серця, а не до логіки.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо вам інші цікаві передбачення карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку 22 вересня піднесе особливий сюрприз.

Яким знакам Зодіаку перший осінній місяць принесе доленосні події.

Хто зі знаків Зодіаку буде надзвичайно щасливим до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку переживуть болісне розставання у вересні.

Хто зі знаків Зодіаку порине у кохання у перший осінній місяць.