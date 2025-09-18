Таро-гороскоп на выходные 20-21 сентября — какие знаки Зодиака получат хорошие новости

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Выходные 20-21 сентября обещают стать особенными для многих, но три знака Зодиака получат по-настоящему хорошие новости. Магические карты Таро определили этих счастливчиков и рассказали, что их ждет.

Кого из знаков Зодиака уже вот-вот осчастливят хорошие новости — узнавайте в точном раскладе карт Таро на Новини.LIVE.

Три знака Зодиака, которые получат хорошие известия на выходных по Таро

Весы —карта Таро "Солнце"

Для Весов эти выходные откроют время радости и света. Карта "Солнце" символизирует победу, гармонию и искренние эмоции. Вы можете получить новость, которая подтвердит правильность выбранного пути: от личных отношений до профессиональных решений. Также возможны приятные встречи с людьми, которые принесут вам вдохновение. Не бойтесь радоваться даже мелочам.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Стрельцов судьба готовит неожиданные, но чрезвычайно приятные перемены. Карта "Колесо Фортуны" говорит о шансе, который может кардинально изменить ваши планы на будущее. Это могут быть финансовые новости, предложение о сотрудничестве или даже подарок, которого вы давно ждали. Ловите момент и не колебайтесь принимать новые возможности. Ваш успех сейчас зависит от смелости и открытости к миру.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Влюбленные"

Рыбам Таро предвещают приятные новости в сфере личной жизни. Карта "Влюбленные" символизирует гармонию в отношениях, примирение или начало нового этапа любви. Это могут быть известия от близкого человека, признание в чувствах или неожиданная встреча. Для тех, кто одинок, выходные принесут шанс открыться новым знакомствам. Совет карт: прислушивайтесь к сердцу, а не к логике.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

