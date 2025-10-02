Гороскоп по картам Таро на 2 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Осень радует своими красками и многогранностью, каждый новый день дарит нам новые возможности, открытия и важные подсказки Вселенной. Четверг, 2 октября, также обещает быть особенным. По пророчеству карт Таро, одни знаки Зодиака смогут отпустить лишнее, другие — привлечь удачу, а кому-то необходимо будет принять серьезное решение.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 2 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы выходите из самого сложного этапа. Карта дня символизирует завершение трудного периода и постепенное восстановление сил. Не возвращайтесь к старым привычкам или людям, которые забирали вашу энергию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

День может принести неожиданные задержки или мелкие финансовые трудности. Карта дня советует быть гибкими и готовыми к изменениям в планах. Не разочаровывайтесь, если что-то пойдет не так — используйте время для дополнительной подготовки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Мечей"

Этот день подарит вам ясность и новое осознание. "Туз Мечей" говорит о важном открытии или идее, которая способна изменить ваши планы. Не игнорируйте внутренний голос.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

Вы можете почувствовать усталость от чрезмерной ответственности. Таро напоминают: не позволяйте обидам накапливаться. Откровенно говорите о своих потребностях и не бойтесь ставить границы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Вы обладаете мощной энергией, но иногда пытаетесь сделать слишком много. Карта дня предупреждает: чрезмерный контроль может свести на нет ваши добрые намерения. Позвольте событиям развиваться естественно.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

День станет для вас напоминанием, что жизнь состоит из циклов. "Колесо Фортуны" указывает на перемены, которые приходят независимо от нашего желания. Принимайте их спокойно: даже если результат неожиданный, он ведет вас к важным урокам и новым возможностям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня вам может быть сложно найти баланс между желанием отдохнуть и необходимостью выполнить обязанности. Карта дня советует не тратить деньги и силы на второстепенное. Сосредоточьтесь на главном.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Вы стремитесь к контролю, но иногда он мешает. Таро подсказывают: сегодня лучше отпустить ситуацию и позволить событиям идти своим ходом. Излишняя поспешность или чрезмерная организованность могут создать напряжение в отношениях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Жезлов"

Этот день откроет перед вами простор для смелых решений. "Королева Жезлов" призывает оставаться собой и действовать уверенно. Ваши идеи и энергия найдут поддержку, если вы будете откровенны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов" (перевернутая)

Возможны конфликты, которые исчерпают ваши силы. Таро советуют избегать споров и не втягиваться в чужие проблемы. Держите эмоции под контролем — это поможет сохранить спокойствие и сфокусироваться на важном.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дьявол"

Эта карта предупреждает об искушениях и ситуациях, которые могут ограничивать вашу свободу. Сегодня главное — оставаться верными себе и не соглашаться на компромиссы, которые вредят вашим ценностям.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Этот четверг открывает для вас путь к внутреннему исцелению. "Шестерка Мечей" символизирует движение вперед и постепенный выход из сложной ситуации. Вы оставляете позади прошлое и переходите в более спокойные воды.

