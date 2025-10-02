Гороскоп за картами Таро на 2 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Осінь радує своїми барвами та багатогранністю, кожен новий день дарує нам нові можливості, відкриття та важливі підказки Всесвіту. Четвер, 2 жовтня, також обіцяє бути особливим. За пророцтвом карт Таро, одні знаки Зодіаку зможуть відпустити зайве, інші — привернути удачу, а комусь необхідно буде прийняти серйозне рішення.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 2 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви виходите з найскладнішого етапу. Карта дня символізує завершення важкого періоду й поступове відновлення сил. Не повертайтеся до старих звичок чи людей, які забирали вашу енергію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

День може принести несподівані затримки або дрібні фінансові труднощі. Карта дня радить бути гнучкими та готовими до змін у планах. Не розчаровуйтесь, якщо щось піде не так — використайте час для додаткової підготовки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Цей день подарує вам ясність і нове усвідомлення. "Туз Мечів" говорить про важливе відкриття або ідею, яка здатна змінити ваші плани. Не ігноруйте внутрішній голос.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Ви можете відчути втому від надмірної відповідальності. Таро нагадують: не дозволяйте образам накопичуватись. Відверто говоріть про свої потреби й не бійтеся ставити межі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Ви маєте потужну енергію, але іноді намагаєтесь зробити занадто багато. Карта дня попереджає: надмірний контроль може звести нанівець ваші добрі наміри. Дозвольте подіям розвиватися природно.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День стане для вас нагадуванням, що життя складається з циклів. "Колесо Фортуни" вказує на зміни, які приходять незалежно від нашого бажання. Приймайте їх спокійно: навіть якщо результат неочікуваний, він веде вас до важливих уроків і нових можливостей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні вам може бути складно знайти баланс між бажанням відпочити й необхідністю виконати обов'язки. Карта дня радить не витрачати гроші й сили на другорядне. Зосередьтеся на головному.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

Ви прагнете контролю, але іноді він заважає. Таро підказують: сьогодні краще відпустити ситуацію й дозволити подіям йти своїм ходом. Зайва поспішність чи надмірна організованість можуть створити напруження у стосунках.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Жезлів"

Цей день відкриє перед вами простір для сміливих рішень. "Королева Жезлів" закликає залишатися собою й діяти впевнено. Ваші ідеї й енергія знайдуть підтримку, якщо ви будете відвертими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів" (перевернута)

Можливі конфлікти, які вичерпають ваші сили. Таро радять уникати суперечок і не втягуватися у чужі проблеми. Тримайте емоції під контролем — це допоможе зберегти спокій і сфокусуватися на важливому.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Диявол"

Ця карта попереджає про спокуси та ситуації, які можуть обмежувати вашу свободу. Сьогодні головне — залишатися вірними собі й не погоджуватися на компроміси, які шкодять вашим цінностям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Цей четвер відкриває для вас шлях до внутрішнього зцілення. "Шістка Мечів" символізує рух уперед і поступовий вихід із складної ситуації. Ви залишаєте позаду минуле й переходите у спокійніші води.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро

Яким знакам Зодіаку жовтень принесе великі перемоги.

Кому зі знаків Зодіаку потрібно бути обережними у другий місяць осені.

Які знаки Зодіаку поринуть у кохання у жовтні.

Кому зі знаків Зодіаку у жовтні чекати на фінансовий успіх.