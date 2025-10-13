Гороскоп по картам Таро на 13 октября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

По прогнозам карт Таро, понедельник, 13 октября, будет полон глубоких смыслов. Это день, когда интуиция подсказывает точнее, чем логика, а Вселенная шепчет подсказки для тех, кто готов слушать. Одним знакам Зодиака судьба откроет новые возможности, другим — даст уроки, которые заставят пересмотреть свои решения.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 13 октября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Справедливость"

Сегодня вам стоит обратить внимание на баланс во всем: в словах, поступках, эмоциях. Карта "Справедливость" напоминает — мир отвечает тем же, чем мы наполняем его, поэтому действуйте честно и рассудительно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

День может принести споры или конкуренцию, но именно это поможет вам показать свою силу. Действуйте уверенно, доказывайте собственную позицию делами и победа будет за вами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Не спешите делать выводы — сегодня велика вероятность недоразумений. Лучше проверьте информацию дважды, прежде чем реагировать эмоционально или раскрывать свои планы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Прошлое может напомнить о себе через грусть или разочарование. Но помните: когда что-то уходит, оно освобождает место для нового — и именно это сейчас происходит в вашей жизни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

В этот понедельник Вселенная испытывает вас на внутреннюю выдержку. Карта "Сила" напоминает - настоящее мужество не в борьбе, а в способности оставаться спокойным даже под давлением.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Иерофант"

Вам захочется стабильности, традиций и четких правил. Однако "Иерофант" советует не бояться перемен — иногда новый путь ведет к настоящей гармонии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков" (перевернутая)

Сегодня стоит быть осторожными с новыми знакомствами. Не раскрывайте душу сразу — кто-то может оказаться не тем, за кого себя выдает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Вам сложно сосредоточиться — слишком много дел, планов и людей вокруг. Карта дня советует расставить приоритеты: не распыляйте энергию, а сконцентрируйтесь на главном.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Кубков"

Вы — источник поддержки для других, но не забывайте и о себе. Сегодня отличный день для заботы о собственном внутреннем состоянии и эмоциональном равновесии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Прошлые обиды наконец отпускают вас. Этот день способствует внутреннему исцелению — дайте себе разрешение простить и двигаться дальше без бремени прошлого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Пентаклей" (перевернутая)

Не берите на себя слишком много — энергия дня советует упростить планы. Пересмотрите приоритеты: то, что не дает реального результата, можно смело отложить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Вы можете почувствовать эмоциональное истощение. Не игнорируйте потребность в покое: несколько часов наедине или творчество вернут вдохновение и гармонию.

