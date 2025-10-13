Гороскоп за картами Таро на 13 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня 2025 за Таро
За прогнозами карт Таро, понеділок, 13 жовтня, буде сповнений глибоких сенсів. Це день, коли інтуїція підказує точніше, ніж логіка, а Всесвіт шепоче підказки для тих, хто готовий слухати. Одним знакам Зодіаку доля відкриє нові можливості, іншим — дасть уроки, які змусять переглянути свої рішення.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Справедливість"
Сьогодні вам варто звернути увагу на баланс у всьому: у словах, вчинках, емоціях. Карта "Справедливість" нагадує — світ відповідає тим же, чим ми наповнюємо його, тож дійте чесно і розважливо.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "П'ятірка Жезлів"
День може принести суперечки або конкуренцію, але саме це допоможе вам показати свою силу. Дійте впевнено, доводьте власну позицію справами і перемога буде за вами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Не поспішайте робити висновки — сьогодні велика ймовірність непорозумінь. Краще перевірте інформацію двічі, перш ніж реагувати емоційно або розкривати свої плани.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків"
Минуле може нагадати про себе через смуток або розчарування. Але пам'ятайте: коли щось іде, воно звільняє місце для нового — і саме це зараз відбувається у вашому житті.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сила"
У цей понеділок Всесвіт випробовує вас на внутрішню витримку. Карта "Сила" нагадує — справжня мужність не у боротьбі, а у здатності залишатися спокійним навіть під тиском.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Ієрофант"
Вам захочеться стабільності, традицій і чітких правил. Проте "Ієрофант" радить не боятися змін — іноді новий шлях веде до справжньої гармонії.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)
Сьогодні варто бути обережними з новими знайомствами. Не розкривайте душу одразу — хтось може виявитися не тим, за кого себе видає.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)
Вам складно зосередитися — забагато справ, планів і людей навколо. Карта дня радить розставити пріоритети: не розпорошуйте енергію, а сконцентруйтеся на головному.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Королева Кубків"
Ви — джерело підтримки для інших, але не забувайте і про себе. Сьогодні чудовий день для турботи про власний внутрішній стан та емоційну рівновагу.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)
Минулі образи нарешті відпускають вас. Цей день сприяє внутрішньому зціленню — дайте собі дозвіл пробачити і рухатися далі без тягаря минулого.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)
Не беріть на себе забагато — енергія дня радить спростити плани. Перегляньте пріоритети: те, що не дає реального результату, можна сміливо відкласти.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)
Ви можете відчути емоційне виснаження. Не ігноруйте потребу у спокої: кілька годин наодинці або творчість повернуть натхнення і гармонію.
