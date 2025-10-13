Гороскоп за картами Таро на 13 жовтня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

За прогнозами карт Таро, понеділок, 13 жовтня, буде сповнений глибоких сенсів. Це день, коли інтуїція підказує точніше, ніж логіка, а Всесвіт шепоче підказки для тих, хто готовий слухати. Одним знакам Зодіаку доля відкриє нові можливості, іншим — дасть уроки, які змусять переглянути свої рішення.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 13 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Справедливість"

Сьогодні вам варто звернути увагу на баланс у всьому: у словах, вчинках, емоціях. Карта "Справедливість" нагадує — світ відповідає тим же, чим ми наповнюємо його, тож дійте чесно і розважливо.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

День може принести суперечки або конкуренцію, але саме це допоможе вам показати свою силу. Дійте впевнено, доводьте власну позицію справами і перемога буде за вами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Не поспішайте робити висновки — сьогодні велика ймовірність непорозумінь. Краще перевірте інформацію двічі, перш ніж реагувати емоційно або розкривати свої плани.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Минуле може нагадати про себе через смуток або розчарування. Але пам'ятайте: коли щось іде, воно звільняє місце для нового — і саме це зараз відбувається у вашому житті.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

У цей понеділок Всесвіт випробовує вас на внутрішню витримку. Карта "Сила" нагадує — справжня мужність не у боротьбі, а у здатності залишатися спокійним навіть під тиском.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Ієрофант"

Вам захочеться стабільності, традицій і чітких правил. Проте "Ієрофант" радить не боятися змін — іноді новий шлях веде до справжньої гармонії.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків" (перевернута)

Сьогодні варто бути обережними з новими знайомствами. Не розкривайте душу одразу — хтось може виявитися не тим, за кого себе видає.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Вам складно зосередитися — забагато справ, планів і людей навколо. Карта дня радить розставити пріоритети: не розпорошуйте енергію, а сконцентруйтеся на головному.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Ви — джерело підтримки для інших, але не забувайте і про себе. Сьогодні чудовий день для турботи про власний внутрішній стан та емоційну рівновагу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Минулі образи нарешті відпускають вас. Цей день сприяє внутрішньому зціленню — дайте собі дозвіл пробачити і рухатися далі без тягаря минулого.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Пентаклів" (перевернута)

Не беріть на себе забагато — енергія дня радить спростити плани. Перегляньте пріоритети: те, що не дає реального результату, можна сміливо відкласти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

Ви можете відчути емоційне виснаження. Не ігноруйте потребу у спокої: кілька годин наодинці або творчість повернуть натхнення і гармонію.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку вже у жовтні відчує підтримку Всесвіту.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у другий місяць осені.

Кому зі знаків Зодіаку жовтень обіцяє великі перемоги.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить мрії у другий осінній місяць.